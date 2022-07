El foc al Pont de Vilomara obliga a tallar la C-16 i a confinar Navarcles i Sant Fruitós

Demanem a les persones que són a prop de les zones de risc pel #IFPontdeVilomara que es confinin. Cal evitar riscos i facilitar la feina dels serveis d'emergències que treballen al lloc pic.twitter.com/kXNrknK5NL — Mossos (@mossos) July 17, 2022

⚫ Tallada la C-16 a Manresa en els dos sentits



A banda, es mantenen tallades:

⚫ BV-1124 Rocafort-Pont de Vilomara



⚫ BV-1125 accés C-55-Pont de Vilomara



⚫ BV-1129 accés C-55-Sant Vicenç de Castellet



ℹ🔄 https://t.co/7bzpWB9BQj#IFPontVilomara https://t.co/94N0JE7zFs — Trànsit (@transit) July 17, 2022

La situació a Les Brucardes. Foto: Cedida

#Bomberscat hem demanat el confinament dels municipis de Navarcles i St Fruitós del Bages per fum — Bombers (@bomberscat) July 17, 2022

Elsde la Generalitat treballen amb intensitat en un foc que, des del moment en què s'ha rebut l'avís al voltant de la una del migdia d'aquest diumenge, se sabia que ocasionaria problemes. Les flames afecten una de les zones més castigades per la sequera de tot Catalunya:(Bages), i avancen sense control i han obligat a evacuar una part de la població de la zona.A hores d'ara, les flames ja han afectat, 130 de les quals són alEls Bombers han demanat el confinament dels municipis dea causa de l’intens fum que surt de la zona de l’incendi. La carretera C-16 entre els quilòmetres 50 i 57, a Manresa, ha quedat tallada aquesta tarda. Aquest incendi forestal ja és el segon més gran de Catalunya aquest estiu rere el deque es va declarar el passat mes de juny.La localitat ha activat el pla d'emergències municipal i ha desallotjat la piscina del poble perquè els Bombers puguin agafar aigua. Protecció Civil ha activat el pla d'alertai ha demanat a la població que no s'apropi a la zona i, sobretot, que no s'. En la mateixa línia, l'ajuntament de Manresa ha aconsellat no desplaçar-se pel Bages si no és necessari. "Si es transita innecessàriament, es podria dificultar la feina dels professionals", ha dit.Segons han explicat els, també s'ha desallotjat la localitat de Rocafort i les cases de primera línia de foc a les Brucardes i a Pont de Vilomara. La resta d'habitatges d'aquest darrer municipi estan confinades, com també ho estan les de la urbanització deNo obstant això, la policia ha instat totes les persones que són a prop de les zones de risc a confinar-se. Els agents estan repartits amb, almenys, 10 patrulles que col·laboren amb els altres serveis d'emergència. El consistori ha habilitat una sala polivalent per les evacuacions.Trànsit també ha informat que a les proximitats de l'incendi,BV-1124 Rocafort-Pont de Vilomara, BV-1125 accés C-55-Pont de Vilomara, BV-1129 accés C-55-Sant Vicenç de Castellet.

