Dos homes moren ofegats en platges de Mont-roig del Camp i Cambrils

Doshan mortaquest diumenge en platges de Mont-roig del Camp i Cambrils. Adel Camp, la víctima ha estat un home de 73 anys i nacionalitat francesa que s'estava banyant a la platja del Cristall.El 112 ha rebut un avís a les 11.12 hores per part d'un testimoni informant que un home s'havia trobat malament dins l'aigua i l'havien tret inconscient. Els socorristes primer i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) més tard, l'han intentat reanimar sense èxit. A, ha mort un home de 60 anys i nacionalitat espanyola mentre es banyava a la platja de la zona de l'Avinguda Diputació. El 112 ha rebut l'avís a les 12.23 hores. Amb aquestes són nou les persones que han mort ofegades en platges catalanes aquest estiu.Elha desplaçat dues unitats terrestres i un helicòpter a Mont-roig del Camp. La platja disposava de servei de vigilància en el moment del succés i onejava la bandera verda. Fins al lloc també s'han desplaçat mossos d'esquadra i efectius de la Guàrdia Civil. A Cambrils, el SEM hi ha destinat tres unitats terrestres i un helicòpter, a banda de mossos i guàrdies civils. També hi havia servei de vigilància i bandera verda.ha insistit en la importància d'extremar les precaucions a la platja i escollir, sempre que es pugui, aquelles que estiguin vigilades.

