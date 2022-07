Declaren un incendi al Pont de Vilomara, una de les zones més afectades per la sequera de tot Catalunya

Vídeo | Els Bombers treballen en un incendi de vegetació "important" al Pont de Vilomara (Bages) https://t.co/lvnLEnSS0G pic.twitter.com/qsidcjuXL1 — NacióDigital (@naciodigital) July 17, 2022

Elsde la Generalitat treballen en unen una de les zones més afectades per la sequera de tot Catalunya:Ha informat dels fets Protecció Civil i els ha descrit un equip d'ADF. El telèfon d'emergències, el 112, ha rebut unes 400 trucades alertant del foc des de les 13:04 hores del migdia.A hores d'ara, les flames tenen força continuïtat a Vallhonesta i estan empeses pel vent del sud. La previsió no és bona segons les ADF, ja que l'incendi. El cos hi treballa amb 28 dotacions, nou d'elles aèries.

