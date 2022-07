El Bages, sempre el Bages

Per Jordi el 17 de juliol de 2022

Una comarca malaïda per els incendis forestals, gairabé no passa un estiu que no hi hagui un o varis incendis de més de 500 has. des de l'any 1980 a Aguilar de Segarra (Bages) unes 5.000 has. Montserrat el 1986, Sallent-Avinyó 1986 (?) St.Mateu de Bages i Gargallà (Berguedà) unes 55.000 has. conjuntament el més gran de l'història, 1998 Aguilar de Segarra (Bages) -Pinós altres (Solonès) unes 27.000 has. 2015 (?) Òdena (Anoia),Castellfollit del Boix i altres, 2.500 has. Una creu que els bagencs no ens podem treure de sobre. Unes dades que les dic de memòria i no totes poden ser reals, però si aproximades