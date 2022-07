Una part d'Arran s'escindeix i crea Horitzó Socialista després de «mesos de tensió»

i ha creat unanomenat. Així ho ha explicat l'organització en un comunicat, en el qual han dit que la decisió s'ha presi després de mesos de "tensió" per postures diferents en el si d'Arran.En l'escrit, també han detallat que es tracta d'un seguit de militants que, malgrat que encara utilitzin les xarxes socials d'assemblees de l'organització, "no comparteixen elni la formulació d'una proposta revolucionària socialista, independentista i feminista als Països Catalans". Per la seva banda, Horitzó Socialista s'ha definit comEl grup juvenil vinculat a la CUP ha detallat que des de fa 10 anys són la. Ha afirmat que és recurrent i sovint necessari que apareguin crítiques, però han afegit que quan les crítiques no tenen voluntat de construir, és fàcil que acabin derivant en, immòbils i a la llarga irreconciliables".En aquest sentit, el comunicat ha apuntat que l'escissió d'aquestes assemblees és l'expressió final de la situació de "tensió" que es vivia des de fa mesos, marcada per la reobertura i la "imposició" de debats de forma reiterada.entre les diferents postures, però ha conclòs que "no es pot debatre amb qui no vol ser convençut", i ha afegit quequan s'han traspassat els espais de debat polític per "deslegitimar i inhabilitar les decisions de tota l'organització". També han admès que tota separació és una mala notícia.Arran s'ha reafirmat en els seus fonaments ideològics i estratègics amb l'emancipació social, nacional i de gènere com a coordenades bàsiques per transformar la realitat del territori i assolir una societat sense classes.i col·lectiva per tal de continuar millorant l'organització.

