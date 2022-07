Entra a presó l'home que va atracar un supermercat de Lleida amb una pistola falsa

al barri de(Lleida) aquest dimecres. Els Mossos d'Esquadra el van detenir tot just comès el delicte, al carrer Sant Joan de Mata. Dues patrulles que estaven al barri van rebre l'avís, pels volts de les 17:30 hores, que un home d'uns 40 anys, va treure una arma de foc en el moment de passar per caixa i va intimidar la caixera exigint-li la recaptació.Ràpidament, es van traslladar al comerç i, en escorcollar-lo, li van trobar en una butxaca una pistola petita, que. A banda d'aquests fets, els Mossos han relacionat l'home ambque van tenir lloc al mateix barri els dies 8, 11 i 12 de juliol. Ara, se l'acusa d'un delicte de robatori amb violència i intimidació.Tots els atracaments anteriors s'havien produït en botigues de productes d'alimentació. En dos casos, l'autor va amenaçar els treballadors amb una pistola, i en un altre va esgrimir un ganivet per sostreure els diners que hi havia a la zona de caixes.El detingut,per fets similars, va passar dissabte a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida, que va decretar el seu ingrés a presó.

