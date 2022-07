Elena alerta d'un diumenge «especialment delicat» pel risc d'incendi

El conseller d'Interior,, ha explicat que, el més probable, és quemés enllà d'aquest dimarts, quan finalitzen les actuals. En declaracions a RAC1, ha detallat que aquest dilluns hi haurà una nova reunió per decidir-ho i ha afegit que, en cas que s'acabi decidint allargar-les, potser canvien les zones en què s'apliquen.Amb tot, el conseller ha expressat la sevai ha alertat que aquest diumenge és "especialment delicat" per les altes temperatures previstes. Entre d'altres, en la jornada d'avuii s'han suspès activitats d'educació en el lleure com acampades en alguns municipis.Ara per ara,tot i que se n'han anat declarant, però s'ha aconseguit una resposta ràpida, ha valorat Elena. Per això, ha fet una crida a seguir "molt amatents" davant la situació extrema que viu el país. El titular d'Interior també ha explicat queen els darrers episodis d'incendis.El conseller ha lamentat que, ja que tot apunta al fet que el territori viurà més dies d'onada de calor. Per això, ha insistit en la necessitat d'allargar les restriccions. En aquest sentit, ha dit que s'haurà d'anar mirant "cada dia" quines mesures són necessàries i en quines zones. Això sí, ha celebrat que hi ha, tot i que ha apuntat que es continuen posant multes per incompliments.Elena també ha volgut recordar lesd'hidratar-se i evitar les hores de més sol per combatre les altes temperatures.

