El papa Francesc demana als joves «consumir menys carn» per a salvar el planeta

Habitar el món "amb dignitat"

Elha tornat a posar de manifest, una vegada més, la seva consciència per la crisi ambiental que travessa el planeta. Aquesta vegada, ha dirigit un, en què els ha demanat. Per què als joves? Perquè, segons ell, "les generacions anteriors parlaven molt i feien poc", en canvi, l'actual "és capaç de prendre iniciatives concretes". Pel papa el moment d'actuar és ara i si no es no fa res per a revertir "aquesta tendència autodestructiva", serà "difícil" que algú altre ho faci en un futur.Així de clar s'ha expressat el pontífex aquesta setmana en una conferència de joves de la Unió Europea celebrada a Praga. Francesc ja va donar la seva opinió sobre el canvi climàtic el 2015, quan va publicar, un llibre que és considerat com un dels més importants sobre el tema dels últims anys i que per una bona quantitat d'experts i expertes. També ha estat citat, i molt, per polítics i polítiques d'arreu del món.Per al papa, és urgent reduir el consum també dels, així com "de moltes coses supèrflues". En aquesta línia, el pontífex ha instat els joves a no deixar-se "seduir per les sirenes que proposen una vida de luxe reservada a una petita porció del món" i els ha demanatDe la mateixa manera, Francesc ha aconsellat els joves europeus “no deixar-se arrossegar per ideologies miops que volen mostrar a l'altre, el qual és diferent, com un enemic”.Fa poc més d'una setmana, monsenyor, Observador Permanent de la Santa Seu davant l'ONU, va lliurar al secretari general de les Nacions Unides el document pel qual la Santa Seu, en nom i representació de l'Estat de la Ciutat del

