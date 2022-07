«Eufòria» es confirma com el fenomen televisiu de l'any i ho peta al Sant Jordi

El fenomen televisiu de l'any

L'per si encara quedaven dubtes, ha estat més queamb unEl cartell de sold out es va penjar només dues setmanes després d'obrir la venda d'entrades i els assistents han gaudit aquest dissabte al vespre del concert dels 16 artistes que han aconseguit reconnectar TV3 amb el públic més jove. Tot plegat, en unaque es repetirà aquest mateix diumenge i que també apunta a una assistència multitudinària.Des de poc després de les 18 hores, els voltants del Palau ja s'han començat a omplir de seguidors i fans de totes les edats. I és que "", tal com ha explicat ala Pruvi, una mare que ha assistit al concert amb els seus fills. Això ho han confirmat, per exemple, la Maria, la Sandra i la Carlota. Àvia, mare i neta. 75, 44 i 15 anys. "", han assegurat. Un altre exemple són el Jordi, la Maria i l'Elisenda, que han confessat que venen per la canalla, "però també per gaudir nosaltres".Per molts dels més petits de la casa, és cert, era eli els nervis estaven a flor de pell, com han explicat la Bruna i l'Abril, que anaven acompanyades dels seus pares. Els més fans han pogut sentir-se concursants per un dia gràcies a laque s'ha muntat a les grades del Palau. S'ha tractat d'un circuit lliure en què tots els qui s'han animat enmig de les altes temperatures s'han pogut posar a la pell dels 16 concursants i han pogut viure les diferents etapes del programa: càsting, vestuari, maquillatge, gala... amb jurat inclòs.Ventalls, paraigües, barrets i gorres eren alguns dels objectes més repetits a l'entrada del Palau: elsque hi havia aenmig de l'no es podien afrontar de cap altra manera. Tot i el sistema de ventilació del Palau, la temperatura a l'interior no ha disminuït. Unmés queha acompanyat de principi a final totes les cançons que els concursants han interpretat. Algunes, amb sorpresa inclosa, com araamb un dels concursants, en Chung-man.La vetllada ha deixat, o de, amb els llums dels mòbils apoderant-se de les grades del Sant Jordi en repetides ocasions. Un d'ells ha estat quan un altre dels concursants, en, ha cantat ". En acabar la cançó el públic ha llançaten un Palau en què, per cert, hi ha fet acte de presència el president de la Generalitat,, aplaudit en el moment en què s'ha anunciat que havia arribat a la seva butaca, acompanyat de la consellera de Cultura,. Tot plegat, en dues hores de música en directe que han estat el colofó final a un dels formats televisius més exitosos que TV3 ha creat en les últimes dècades.Participants joves, música, un plató com cal, cares conegudes i molts esforços cada divendres a la nit al prime time de TV3.ha batuti la cadena ha aconseguit atrapar elque tant temps fa que veu la tele com allò antic que no va amb ells. El resum de l'èxit és clar: uni uns. I així ho ha representat el Joan, que ha cantat "Ho tenim tot" del Joan Dausà reivindicant elal Sant Jordi.Lesassolides pel programa detallenAbans de la primera gala, el perfil d'Eufòria aja havia obtingut més de 7.000. Avui són més deDurant la gala emesa el divendres 6 de maig, Eufòria va batre el. En total, més de 140.000 persones van votar per decidir quins dos participants ja eliminats eren repescats, una xifra que fins i tot va col·lapsar les aplicacions i webs des d'on es podia votar. Èxit rere èxit, la grandel programa del 17 de juny va ser la més vista de tota l'edició, amb, sent líder en totes les franges d'edat.Un aspecte destacable d'Eufòria és elque s'hi ha destinat. Segons el portal de transparència de la CCMA, s'hi han invertit gairebédurant els darrers mesos, comptant la productora externa a càrrec del programa -- i altres despeses. A aquests, però, s'hi ha de sumarja pagats a Veranda mesos enrere, quan es començava a decidir el format del programa, tot i tenir un altre nom (Vocal Match).Cinc noms, cinc cares conegudes. Eufòria s'ha nodrit de personatges reconeguts al món de la música o el cinema per formar l'equip de presentadors i el jurat. I Eufòria ha d'ajudar TV3 a crear el seu "". De fet, Miki Núñez i l'Elena Gadel són dos antics concursants d'OT que actualment obtenen papers i visibilitat a la televisió pública catalana.

