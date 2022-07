Junts aposta per suprimir l'impost de successions i referma el compromís amb l'OTAN

La ponència sectorial deha estat una de les primeres en acabar el període de debat en la jornada matinal de dissabte del congrés del partit. S'hi han pres dues decisions rellevants en clau ideològica: compromís amb l'-rellevant, tenint en compte del context de guerra a Ucraïna- i supressió de l', responsable de la ponència, també ha explicat que s'ha acordat la conveniència d'abordar la supressió de l'impost de patrimoni. Aquestes tres decisions suposen un triomf per al sectordel partit, que havia promogut les esmenes respectives.Calvet ha indicat que, en el cas de la ponència sectorial, es van presentar, 260 de les quals van ser introduïdes directament per part de l'equip redactor. Al debat final han quedat, i només dues -una sobre justícia i, i una altra sobre esports- s'elevaran al plenari, aquest diumenge al matí. El text té cinc eixos: radicalitat democràtica, cohesió social, economia, cohesió territorial i igualtat de gènere. S'hi consigna, per exemple, la possibilitat de crear unai el compromís amb l'Aliança Atlàntica, que ha estat aprovat en comissió amb un 80% dels vots. El text també valida la via de Junts per defensar ela les escoles.Pel que fa a la ponència municipal, coordinada per, candidat a-d'on ja va ser alcalde- i diputat al Parlament, es van rebre 170 esmenes, de les quals 58 van ser acceptades i 56 van transaccionar-se. Al matí s'han debatut 31 esmenes que havien quedat vives, cinc de les quals han estat incorporades. No hi ha cap aportació que quedi vigent per anar al plenari, de manera que el text està. "Ens volem fer forts al territori per consolidar-nos a nivell nacional", ha apuntat. En relació als pactes post-electorals, qualsevol proposta ha de passar per la direcció i l'assemblea local. "Mentre hi hagi exiliats i represaliats, Junts pactarà de forma molt prioritària amb partits que defensin l'autodeterminació", resol el text acordat.

