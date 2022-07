Aquests són els 25 nous Mestres Artesans Alimentaris de Catalunya

Tots els guardonats de l'edició 2022 Marc Ferran, carnisser de Rupià

Antoni Planet, carnisser de Lloret de Mar

Carles Saló, carnisser de Pals

Jordi Porterias, flequer de Peralada

Werner Staehler, flequer de Castell-Platja d’Aro

Marc Armela, pastisser de La Cellera de Ter

Emili Olivé, xurrer de Lloret de Mar

Josep Forés, carnisser de Tortosa

Marc Ibars, carnisser d’Alcarràs

Albert Porté, flequer de Mollerussa

Núria Vilanova, flequera d’Artesa de Segre

Jordi Pratdesaba, carnisser de Santa Eugènia de Berga

Maria Dolors Calmet, formatgera de Canovelles

Joan Pous, flequer de Santa Maria de Palautordera

Cristina Comas, flequera de Barcelona

Javier Miró, flequer de Barcelona

Carlos Puig, flequer de Barcelona

Jaume Blanch, pastisser de Vilanova i la Geltrú

Lluís Estrada, pastisser de Barcelona

Enric Faixat, pastisser de Barcelona

Jordi Argiles, xurrer de Barcelona

Ramon Griñó, flequer de l’Espluga de Francolí

David Roca, flequer de Barberà del Vallès

Ignacio Algado, pastisser de Reus

Miguel Priego, pastisser de Sant Joan de Vilatorrada

han estat guardonats amb el2022, una distinció del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que reconeix elamb què l'artesà exerceix el seu ofici. Dels 25 guardonats, 10 són flequers, 6 pastissers, 6 carnissers, cansaladers i xarcuters, dos xurrers i un formatger.El Diploma s'atorga a persones artesanes alimentàries que acrediten "mèrits excepcionals de creativitat i coneixements en el camp de l'artesania alimentària" i que han fet d'artesans alimentaris durant, com a mínim, 15 anys. El reconeixement es dona des de l'any 1987, i des d'aleshores s'han lliurat més deEs consideral'activitat d'elaboració de productes alimentaris que compleixin els requisits assenyalats per aquesta matèria i que, a més, estan subjectes a unes condicions durant tot el procés productiu que garanteixen als consumidors unproducte final, dei amb. Aquest reconeixement, doncs, contribueix a fomentar els valorsd'aquesta activitat a Catalunya, així com a preservar i revalorar les petites empreses familiars que elaboren productes agroalimentaris.Els guardons d'artesania alimentària, així com el Premi al- la presentació de candidatures per al qual estarà oberta fins a l'1 de setembre -, s'entregaran en una cerimònia oficial a la tardor per part de la consellera

