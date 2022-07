L'ACA avisa que les restriccions d'aigua es podrien estendre a Catalunya si no plou

Poca neu, poca pluja i calor

Restriccions i plans en marxa

"Poc probable" repetir la situació del 2007-2008

. Actualment, hi ha declarada l'alerta en l'àmbit de l'aqüífer de Carme Capellades, a la zona de l'Anoia, situació que comporta restriccions en l'ús de l'aigua. El cap de departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'Agència Catalana de l'Aigua (), Enrique Velasco, ha explicat a l'ACN que. Ara,de la seva capacitat i amb un volum disponible "similar" al del 2007, quan va tenir lloc la gran sequera. Davant d'això, ha demanat consciència i estalvi.La situació d'alerta comporta limitacions i restriccions als diferents usos que s’abasteixen de les xarxes d’aigua potable. Pel que fa als usos urbans, hi ha limitacions en el reg de jardins i zones verdes, la prohibició d'omplir fonts ornamentals, la neteja de carrers i la limitació en l'ompliment de piscines. A més a més,I la resta d'usos hauran de reduir el seu consum en funció del tipus que siguin. Així, la reducció serà d'un 25% en el reg agrícola, d'un 10% en els usos ramaders, d'un 5% en els industrials, d'un 30% en els usos recreatius que impliquin reg i d'un 5% pel que fa a altres usos recreatius. Actualment,14 de la comarca de l'Anoia i un de l'Alt Penedès: Vilanova del Camí, Vallbona d’Anoia, la Torre de Claramunt, Santa Maria de Miralles, Santa Margarida de Montbui, la Pobla de Claramunt, Orpí, Òdena, la Llacuna, Jorba, Igualada, Carme, Capellades, Cabrera d’Anoia i Mediona. Fora d'aquesta zona també hi ha municipis o nuclis i urbanitzacions que també estan patint restriccions.Velasco ha explicat que enguany han coincidit. D'una banda, la, en segon lloc, la, que ha fet que les fonts del Pirineu hagin carregat poc i els cabals dels rius que arriben als embassaments se n'hagin ressentit. I per últim,i al maig s'han donat consums que són propis del juliol. "Hem estat dos mesos amb un consum superior al que és usual", ha resumit l'expert.Com a resultat de tot plegat, els embassaments han tingut majors requeriments d'aigua i menys aportació. Velasco ha admès que, però ha puntualitzat que el que "no és tan freqüent" és que estiguin a nivells tan baixos com els que han assolit aquest estiu. La previsió és que la tendència a la baixa en la capacitat dels embassaments, quan acaba la temporada estival.El cap de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA ha detallat que la situació no els ha agafat desprevinguts sinó que. Per això, es va acordar amb els usuaris de tots els embassaments aplicar una sèrie de reduccions en el consum de regadiu. En l'àmbit del Ter no s'han hagut d'aplicar, però sí en d'altres. Així, en la zona de l'embassament Darnius-Boadella hi ha unes restriccions d'entre el 15 i el 25% i a Siurana i Riudecanyes s'arriba al 40%.L'ACA fa un seguiment diari de la situació perquè reconeix que és "difícil de predir", ja que depèn de la meteorologia. "Ens toca anar dia a dia", ha declarat Velasco.Tot i l'alerta, l'especialista ha opinat que ésque es va viure entre 2007 i 2008. Ho ha argumentat perquè, en primer lloc, ha apuntat que "passa poques vegades" que s'entrellaci una tardor sense pluja amb una primavera sense pluja. Si passés, sí que reconeix que la situació podria ser "delicada" l'estiu vinent.D'altra banda, ha defensat que des de la gran sequeraque permeten incrementar la capacitat d'aigua. Per exemple, es fa servir més aigua reutilitzada i les dessalinitzadores funcionen al 70%. "Tenim recursos que no teníem", ha conclòs. Tot i això, ha fet una crida general a l'estalvi:. Entre d'altres, ha recomanat no regar jardins de gespa o no omplir piscines privades si ja no estan omplertes.

