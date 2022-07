Descobreixen el motiu pel qual els homes viuen menys que les dones

80

Els homes viuen, de mitjana,. Així ho apunten les dades de l(INE), que assenyala que ells viuen unsanys i elles, 86. Tot i que és una evidència científica, les causes no s'havien aclarit. Aquest dijous la revista Science ha publicat una investigació que atribueix aquest fet al, un defecte genètic que suposa la pèrdua deli que determina el sexe biològic en néixer.Durant dècades s'ha pensat que la funció del cromosoma Y es basa a generarque, sumats a la resta, condicionen els genitals de la criatura. La biologia indica que un nadó amb penis porta el cromosoma X de la mare i l'del pare, mentre que un amb vulva porta dues X, cadascuna d'un progenitor.Als anys seixanta, un equip de científics va demostrar quea mesura que envelleixen. En l'actualitat, el fet de perdre-ho es coneix com aL'any 2014, investigador de la Universitat d'Uppsala, a Suècia, va estudiar la relació entre l'esperança de vida dels homes i el cromosoma Y.Els resultats de la investigació apuntaven que els homes amb la mutaciórepresentaven elen el cas dels majors deanys. La taxa augmenta amb l'edat: eldels barons més grans deanys perden el cromosoma Y, així com eldels majors de noranta anys. El problema és què suposa la mutació: segons els estudis del doctor, tenien mésAquest dijous aquesta hipòtesi s'ha reforçat quan Lars, en col·laboració amb grups científics del Japó i dels EUA, va publicar a la revista Science una investigació que apuntava que la falta del cromosoma Y també. Aquestes, sumades a les anteriors, són malalties que s'associen a la tercera edat, motiu que explicaria per què els homes viuen menys que les dones.Les conclusions s'han extret a partir de la creació del primer model animal sense cromosoma Y en les cèl·lules mare. Han estat ratolins modificats genèticament amb elsistema recorrent estudis biològics. El treball ha demostrat que els rosegadors alterats moren abans que la resta. Els científics van comprovar la teoria a través de l'anàlisi de l'esperança de vida de gairebéamb malalties cardiovasculars. Tal com han afirmat, eld'aquests tenien una pèrdua del cromosoma Y.L'explicació que han donat els autors sobre els danys que ocasiona la mutacióés senzilla: els globus blancs són els que s'encarreguen de protegir l'organisme davant dels virus, bacteris i altres patògens. Si es perd el cromosoma Y, s'activa un component als macròfags, un tipus de globus blanc, fet que ocasionenal teixit del cor.Significa això que la creença popular que els homes viuen menys perquè "fumen i beuen més que les dones" és fals? Com ratifica la ciència,. No obstant això, l'estudi assenyala que, un cop s'han deixat enrere elsanys, la genètica fa la resta.L'investigadorha especificat que existeixenque acceleren la pèrdua del cromosoma Y. N'hi ha dos d'inevitables: envellir, ja que com més anys es compleixen, més possibilitats de desenvolupar-ho, i altres mutacions hereditàries. La tercera sí que depèn de la persona: segons han apuntat, elés un motor que accelera la mutació. Tanmateix, és reversible, perquè en deixar de fumar les cèl·lules sanes es regeneren.Malgrat que el descobriment és una trobada científica a celebrar,L'equip científic explica que cal estudiar si la mutació ocasiona altres afeccions cardíaques i per què la pèrdua del cromosoma Y és nociva per la salut. També caldria esbrinar quins gens determinen aquest fenomen.De cara a la detecció i seguretat dels pacients, seria convenient realitzarque en l'actualitat a penes es duen a terme. Per això, han dissenyat una prova PCR que mesura els nivells de mutació en l'organisme. Tot i que pot ajudar a la detecció precoç de les malalties, la ciència té encara massa preguntes sense resposta per a oferir un tractament eficaç. Per tant, el descobriment és un petit fil del qual s'ha de continuar estirant.

