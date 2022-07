Aire condicionat a 25 graus i calefacció a 19: el pla de Brussel·les per la crisi energètica

vol passar de lavoluntària en elDesprés que el maig passat la Comissió Europea impulsés els països membres a reduir el consum de gas després de la invasió russa a Ucraïna, finalment Brussel·les aprovarà dimecres elper fer front a la crisi energètica.Entre les mesures, les més rellevants afecten elsi centres comercials:es podrà encendreni laperSón, segons detalla l'esborrany del pla, mesuresa una possiblea la Unió Europea, que implica la reducció de subministrament a alguns clients concrets.El pla de la Comissió parteix de la premissa que "". Per què ara? Doncs perquè és possible quecom ja ha fet en alguns països de l'est. Així, la Comissió Europea assenyala que ara és el moment de passar a la fase de mesures preventives i que es basa en la "reducció del consum coordinada a nivell europeu" prèvia a l'emergència energètica.Es tracta del document ", que aposta començar a estalviar el combustible des d'aquest moment i vol obligar els edificis públics a controlar la temperatura del sistema de refrigeració. A més, el document incentiva lesi les productores elèctriques aper altres combustibles. Les mesures, segons indica el pla, s'han de prendre "immediatament i de manera conjunta" per poder "reduir considerablement els riscos d'un desequilibri entre el subministrament i la demanda" a partir de l'hivern.De fet, Europa ja va advertir al maig de la possibilitat d'haver de prendre mesures comunitàries per reduir el consum de gas davant una guerra a Ucraïna que no té data de final.va crear l'"": una mesura per reduir el consum de gas en edificis públics que pot ser el precedent de la decisió europea.

