Una onada de calor sense final?

Restriccions contra els incendis

L'd'aquest juliol seràper la seva. És complicat trobar en registres anteriors situacions de tants dies seguits amb valors extrems com els que estem vivint aquesta setmana a Catalunya. I ara gairebé comença. Lamentre que a Seròs el dimecres es van assolir els 40,4°.Aquest divendres lesuna situació que es mantindrà, almenys, durant, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Estar en risc extrem vol dir que lapodrà superar elsgraus ali arribar fins als, mentre lagraus a les comarquesi elsali cotes mitjanes.De fet, els modelso de normalització de les temperatures, ni a curt ni a mitjà termini. El Meteocat va avisar a principis d'aquesta setmana: l'onada de calor es podia allargar fins a set dies. Les prediccions, però, apunten a una durada encara més llarga.Considerem una onada de calor quandies se, a una part important del país, elDit d'una altra manera, se supera durant tres dies, com a mínim, aquell valor que, segons l'estadística, històricament només s'hi arriba en un 2% dels dies d'estiu. El valor és diferent segons cada municipi i es pot consultar al web del Meteocat, però alguns exemples són els 39,4° a Lleida, els 33,4° a Barcelona, els 37,2° a Girona, els 38,4° a Manresa o els 37,2° a Tortosa.Així, quan el Meteocat activa l'avís extrem vol dir quePot ser, però, que en algun moment de l'estiu ens trobem davant una dicotomia, i és que l’Agència Estatal de Meteorologia fa servir el percentil 96 -i no el 98 com el Meteocat- per definir si es tracta o no d’una onada de calor.Davant la situació de risc prevista per als pròxims dies, el Departament d'Interior ha anunciat algunes restriccions per fer front a l'elevat risc d'incendi que viurà Catalunya . Des d'aquest divendres i fins al dimarts vinent, quedal', així com quedenen elde tipus acampada, ruta i ruta esportiva i les activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural en fins aon s'ha activat elA més de la restricció d'accessos a zones naturals i la suspensió d'activitats de lleure, tambéon es dormi i eslaen el medi natural, exceptuant residents i activitats inajornables. D'altra banda, se sentre les 12 i les 18 hores, exceptuant la recollida de fruita i productes hortícoles, la sega de l'alfals, llaurar els camps de rostolls i el conreu d'arròs.S’ha demanat als ajuntaments que habilitino sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure i persones amb malalties cròniques. Així, recorda la importància d’intens a les hores de més calor.

