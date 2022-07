El mapa del Pla Alfa per aquest divendres Foto: Agents Rurals

Alerta màxima per unade llarga durada. Elprohibeix les activitats de lleure a bona part del país i restringeix des d'aquest divendres i fins dimarts vinent l'accés a nou massissos i parcs naturals per l'alt risc d'incendi. La mesura, que afecta sobretot Ponent, les comarques gironines i el prelitoral central, s'ha adoptat després que els Agents Rurals hagin elevat el Pla Alfa de nivell 3 per a 275 municipis de 20 comarques.En els 275 municipis amb el3 activat queda prohibit:- Activitats d'educació en el lleure: acampades i rutes.- Activitats esportives al medi natural.- Circulació motoritzada (excepte veïns i serveis).- Maquinària agrícola de 12 a 18 hores.- Obres no autoritzades expressament pel Servei Català de Trànsit.- Ús d'eines com radials a menys de 500 metres de la zona forestal i a menys de 50 de terrenys agrícoles.20 comarques amb nivell 3 del Pla Alfa (Número de municipis afectats):- Alt Empordà (40)- Bages (30)- Baix Empordà (24)- Baix Llobregat (24)- Noguera (19)- Vallès Occidental (19)- Vallès Oriental (19)- Anoia (18)- Gironès (17)- Solsonès (11)- Maresme (10)- Alt Penedès (9)- Garraf (6)- Pallars Jussà (6)- Segarra (5)- Alt Urgell (4)- Moianès (4)- Pla de l'Estany (4)- Baix Penedès (3)- Barcelonès (3)Elson s’ha restringit l’accés són:- Montgrí.- Cap de Creus.- L’Albera.- Les Gavarres.- Montsec d'Ares.- Montsec de Rúbies.- Baronia de Rialp.- Montserrat.- Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

Els 275 municipis en Pla Alfa nivell 3 by edicio naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor