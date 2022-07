Borràs vincula la «desproporció» de les peticions de la Fiscalia a una «persecució» per tombar-la

Demana que no hi hagi "còmplices" d'una "condemna política"

ha volgut enviar aquest dijous un missatge d'unitat i suport al voltant de la presidenta del Parlament,, acusada depels presumptesquan era directora de la. Poques hores després que la Fiscalia hagi presentat el seu escrit d'acusació -demana sis anys de presó i 21 d'inhabilitació per a la presidenta de Junts- , Borràs ihan comparegut conjuntament, a dos dies del congrés de Junts, per denunciar el que consideren que és una "persecució política" de l'Estat contra una de les veus amb més ascendència en el moviment independentista, una tesi que no compren nini la. La presidenta del Parlament ha insistit que no dimitirà mentre el secretari general del partit ha demanat als partits independentistes que no facin el joc a les clavegueres de l'Estat.Borràs, visiblement indignada després que en els darrers dies els republicans hagin intensificat la pressió contra ella, ha vinculat la "" de les penes que demana el ministeri fiscal a una "persecució" per les seves idees. "La desproporció de les acusacions expliquen millor perquè parlo de persecució política", ha afirmat. La dirigent de Junts ha afirmat que l'escrit de Fiscalia confirma que és víctima de la repressió i que durant mesos s'ha associat "injustament" el seu nom a uns delictes "gravíssims" com el de malversació i frau, i que ara han caigut de l'escrit d'acusació. D'aquesta manera, Borràs ha volgut allunyar l'ombra de corrupció del seu cas, una estratègia que no és casual. "Ara, després de quatre anys d'haver hagut de suportar l'etiqueta de corrupte, la Fiscalia diu que no hi ha indicis per mantenir aquest acusació de malversació i frau", ha assenyalat Borràs, que ha dit que "ja ha estat sentenciada" per aquests dos delictes. "", ha remarcat.Sobre el reglament del Parlament, la presidenta ha dit que no se sent interpel·lada perperquè no ha comès cap delicte de corrupció -"ni de cap altre tipus"-. També ha insistit que no ha demanat "mai" que ningú se salti cap article del reglament. "Aquesta és una decisió que correspon a la mesa del Parlament; la redacció de l'article 25.4 vulnera drets fonamentals", ha afirmat. Paradoxalment, Borràs ha carregat contra aquest precepte de la norma que regula el funcionament de la cambra al costat de Jordi Turull, president del grup parlamentari de, la formació que va acordar incloure aquest article a instàncies de laa pocs mesos del referèndum de l'1-O. "És un article que no ha estat validat pels serveis jurídics de la cambra i que vulnera l'ordenament jurídic", ha dit.En tot cas, Borràs ha insistit a allunyar la malversació, un delicte "sociològicament associat a la corrupció", del seu cas. Si s'accepta que la presidenta del Parlament no està acusada per delictes vinculats a la corrupció, no se li hauria d'aplicar l'article 25.4 del reglament. Ara bé, segons el, la prevaricació també és un delicte considerat de corrupció. Sigui com sigui, la decisió quedarà en mans de la mesa del Parlament un cop l'obertura de judici oral sigui ferma. Borràs s'ha mostrat convençuda que els seus companys de mesa prendran la decisió correcta. També ha insistit en que se li respecti la presumpció d'innocència.Malgrat no ser acusada per malversació i frau, la Fiscalia sí que acusa per falsedat documental i prevaricació. "Hi ha una desproporció en les penes que se'm demanen", ha afirmat Borràs, que ha recordat que és professora universitària i en cas de condemna no podria exercir aquest càrrec. La presidenta de Junts ha volgut reiterar -"de manera especialment indignada"- la seva innocència. "Em revolto i m'indigno perquè jo no soc culpable d'això que se m'acusa.i al servei de la literatura, els escriptors i la Institució de les Lletres Catalanes", ha afirmat. "", ha remarcat, i ha assegurat que "lluitarà fins a l'extenuació" per demostra la seva innocència.Borràs ha reiterat també que no dimitirà malgrat que "alguns" li ho han demanat i malgrat el que estableix el reglament del Parlament. "", ha afirmat, i ha assegurat que les acusacions perden força malgrat que continuen sent desproporcionades. Borràs ha lamentat especialment que es facin valoracions sobre la seva situació sense tenir en compte el "context de repressió". "No he demanat mai que ningú m'absolgui, però sí que ningú em condemni abans d'haver estat jutjada", ha afirmat, i ha demanat que no hi hagi "còmplices" per la meva condemna "política".La presidenta del Parlament ha dit que la instrucció s'ha allargat durant quatre anys i ara arriba a la fase determinant. Llegit l'escrit, que Borràs assegura que no s'ha notificat encara als seus advocats, la presidenta de Junts ha assegurat que dos dies abans que es fes pública l'acusació, els mitjans ja sabien que el ministeri públic demanaria pena de presó. "Acceptar la fatalitat jurídica d'aquest estat és una anomalia impròpia d'una democràcia", ha afirmat. "L'estat espanyol no és una democràcia plena", ha remarcat, i ha insistit que vivim en un estat d'excepcionalitat jurídica. "També és una forma de", ha afegit, i ha agrait el suport de la seva família i els companys del partit.El secretari general de Junts,, ha interpel·lat directament a ERC i la CUP i els ha demanat que "no vagin més enllà" de la Fiscalia. "No podem intentar i exigir lade la política a base de posar catifes vermelles a la repressió de l'independentisme", ha afirmat Turull, que ha evitat valorar l'impacte sobre el Govern d'una possible suspensió de la presidenta del Parlament. En tot cas, Turull ha demanat no "caure al parany" de l'Estat i respectar la presumpció d'innocència de Borràs. "Parlarem amb totes les forces independentistes pel respecte absolut a la presumpció d'innocència i no fer el joc a les", ha demanat Turull. També ha negat que el cas de Borràs sigui "l'1-O" però alhora ha dit que és "persecució política de l'independentisme".La Fiscalia ha descartat demanar l'arxivament de la causa i ha presentat aquest dijous l'escrit d'acusació contra la presidenta del Parlament pel cas de presumpte fraccionament de contractes a la Institució de les Lletres Catalanes quan Borràs n'era la directora, entre els. El ministeri públic acusa la líder de Junts d'un delicte de falsedat en document mercantil i d'un delicte continuat de prevaricació administrativa, i li demana una pena de sis anys de presó i 21 anys d'inhabilitació, i una multa de 144.000 euros. El fiscal descarta acusar Borràs perque sobrevolaven la causa, com el de malversació o el de frau.Borràs ha rebut la petició de pena en un acte al Parlament acompanyada del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i altres autoritats. Pel que fa a, el beneficiari dels contractes, el fiscal demana la mateixa pena de presó i inhabilitació i una multa de 72.000 euros. L'altra acusat,s'enfronta a tres anys de presó i deu d'inhabilitació, i 30.000 euros de multa. El ministeri fiscal no inclou en l'escrit d'acusació qui era responsable de la gestió administrativa de la ILC,i en demana el sobreseïment perquè no hi ha proves que col·laborés en l'entramat.

