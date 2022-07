El Govern prohibeix les activitats de lleure a bona part del país per l'onada de calor

El Departament d'Interiorvinent l'per l'alt risc d'incendi. La mesura s'ha adoptat després que la Direcció General d'Agents Rurals ha elevat els.L'accés restringit és als massissos:. En els municipis que es troben en aquest nivell del Pla Alfa queden suspeses lesde tipus acampada, ruta i ruta esportiva i les activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural, si no es poden traslladar a algun nucli.Segons Interior, es farà seguiment de la situació durant tot el cap de setmana i dilluns es valorarà si és necessari prorrogar les mesures a partir de llavors o adoptar-ne d'altres. A més de la restricció d'accessos a zones naturals i la suspensió d'activitats de lleure, també esimmediat de les edificacions on es dormi i es limita la circulació motoritzada en el medi natural, exceptuant residents i activitats inajornables.D'altra banda,, exceptuant la recollida de fruita i productes hortícoles, la sega de l'alfals, llaurar els camps de rostolls i el conreu d'arròs. Alhora, se suspenen les obres, no autoritzades expressament pel Servei Català de Trànsit, a la xarxa interurbana inclosa la sega de cunetes, i es restringeix l'ús d'eines com radials a menys de 500 metres de la zona forestal i a menys de 50 de terrenys agrícoles. Si s'han d'utilitzar per motius de força major s'ha de comunicar a agents rurals.Totes les mesures seran vigentsfins a les, excepte les dues relatives a activitats de lleure i esportives que seran vigents a partir de les 12 hores de divendres amb la mateixa finalització. Segons Interior, es farà seguiment de la situació durant tot el cap de setmana i dilluns es valorarà si és necessari prorrogar les mesures a partir de llavors o adoptar-ne d'altres.Alhora, se suspenen les obres, no autoritzades expressament pel Servei Català de Trànsit, a la xarxa interurbana inclosa la sega de cunetes, i es restringeix l'ús d'eines com radials a menys de 500 metres de la zona forestal i a menys de 50 de terrenys agrícoles. Si s'han d'utilitzar per motius de força major s'ha de comunicar a Agents Rurals. Totes les mesures seran vigents des de les 00.00 hores de demà divendres dia 15 de juliol fins a les 00.00 hores de dimarts dia 19, excepte les dues relatives a activitats de lleure i esportives que seran vigents a partir de les 12 hores de demà divendres amb la mateixa finalització.

