El diputat Francesc de Dalmases va intimidar una periodista del «FAQS» per l'entrevista a Borràs

Borràs, visiblement molesta durant l'entrevista

El vicepresident de Junts i diputat al Parlamentvaa porta tancada unade l'equip de Preguntes Freqüents (FAQS) el 9 de juliol passat després de l'entrevista que el programa de TV3 va fer a la presidenta del Parlament,marcada pel cas de presumptea la Institució de les Lletres Catalanes. Segons confirmen fins a quatre testimonis dels fets a, el dirigent, mà dreta de la també presidenta de Junts, va agafar la periodistai la va tancar per "" al camerino de convidats per les preguntes que se li havien fet a Borràs, també present dins de la sala. Una actitud de Dalmases definida com apels qui ho van presenciar i que va incloure, a més dels crits,Els testimonis dels fets relaten que tot va començar quan dues persones de l'equip del FAQS van acomiadar-se de la presidenta del Parlament i del seu equip després de l'entrevista, durant la qual Borràs es va mostrar. En aquell moment, Dalmases va dirigir-se directament a la periodista de l'equip del programa, amb qui havia pactat l'entrevista, la va separar de la seva companya i la va tancar al camerino. Dins de la sala hi havia també l'adjunt al cap de presidència,, i el cap de gabinet de la presidenta,, a més de Borràs, Dalmases i la mateixa afectada. "No tinc res a dir", ha assegurat Dalmases en declaracions a aquest diari. "El que va passar va ser unaentre l'equip de la presidenta i el programa", sostenen des de Junts.Però els testimonis de TV3 sostenen que la situació va ser molt tensa. La treballadora del programa que es va quedar fora de la sala perquè li van "tancar la porta als nassos" es va trobar que no la podia obrir perquè algú la bloquejava. És aleshores quan, davant dels crits i els cops, va demanar ajuda i diversos companys de l'equip tècnic i del programa van acudir-hi. "Va ser tot tan descarat que fins i tot el regidor va sortir per veure què passava, perquèarribava a dins del", relaten diferents testimonis. En aquells instants, la presentadora,, estava en directe entrevistant l'exvicepresident del govern espanyol i exlíder de Podem Pablo Iglesias. "Em tremolaven les cames, vam passar por", asseguren treballadors que van viure els fets. Els crits de Dalmases al camerino, expliquen, incloïena la periodista, com ara que era una "" i que el FAQS era un "".Li recriminava, en concret, les "" que intervenen després de Puig. "No ens podeu fer això", li va dir Dalmases, segons els testimonis que ho van escoltar. La periodista de l'equip del FAQS va defensar que el que no podia fer el programa eraels periodistes col·laboradors, un argument davant del qual el dirigent de Junts va respondre que "ho haurien de fer". Finalment, quan la direcció del programa, sota la batuta de, i diversos treballadors es disposaven a accedir al camerino per una altra porta, Dalmases, Borràs i els seus càrrecs de confiança ja van sortir.La direcció del FAQS va haver de donar la instrucció als treballadors de quedar-se allà per tal d'avisar si l'episodi, del qual Puig va ser-ne conscient en directe perquè l'alarma es va comunicar pels canals interns del programa, continuava o es repetia. "La situació va ser", asseguren els testimonis consultats per aquest diari, que lamenten "" de Dalmases per "imposar-se amb".Durant l'entrevista, Borràs va recriminar a Puig i als periodistes que col·laboraven al programa -(Ser Catalunya),(RAC1),(Catalunya Ràdio) i(ETB)- que l'estiguessin sotmetent a "un judici" per les preguntes que li van formular. De fet, va advertir que no es podia donar per fet que se li obrís judici oral perquè confia que la causa pot ser arxivada, va denunciar que és víctima "d'una" i no va voler fer referència als correus electrònics inclosos a la causa i publicats per diversos mitjans malgrat que se li va preguntar per ells. Dijous passat, la Fiscalia va demanar 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació pels delictes deDalmases va ser escollit vicepresident de Junts al congrés que el partit va celebrar el 4 de juny. Periodista de professió, és diputat al Parlament des de les eleccions del 2017 i als comicis del 14 de febrer l'any passat va anar en el lloc número 15 de la llista encapçalada perDe fet, va ser el cap de campanya de Borràs en aquests darrers comicis, en què no va poder obtenir la victòria per al seu partit (Borràs va ser la tercera candidata més votada, per darrere de Salvador Illa i Pere Aragonès). Abans de fer el pas a la política parlamentària, va formar part del grup impulsor del

