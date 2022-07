El govern espanyol promet que els impostos a la banca i les energètiques no repercutiran en els ciutadans

La ministra d'Hisenda,, ha explicat que les lleis que crearan els nous impostos a les companyies energètiques i a la banca inclouran laaquest gravamen en el preu final que suportin els ciutadans. En una entrevista aquest dijous al matí a la Cadena SER, Montero ha dit que també es dotarà a la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) de les funcions perquè vigili i, "en el seu cas, apliqui" si hi ha incompliments. "La norma ja ho tindrà implícit", ha afirmat la titular d'Hisenda, que ha assegurat que el govern espanyol està determinat a aplicar aquests tributs malgrat l'oposició de les empreses d'aquests sectors.Montero ha negat que els impostos anunciats pel president del govern espanyol,, al debat de política general d'aquesta setmana al Congrés generin inseguretat jurídica i ha criticat que s'opini sense conèixer el detall del tribut.En la mateixa línia, el ministre de la Presidència,, ha assegurat aquest dijous en una entrevista a TVE que "estarà atent" perquè les elèctriques i la banca no repercuteixin als seus clients els nous impostos als beneficis extraordinaris. Bolaños ha afirmat que són impostos en la línia "del que està fent tot Europa", que seran "" i que "aportaran 7.000 milions d'euros en dos anys que aniran a parar directament a la gent del carrer, a la majoria social".En aquest sentit, ha recordat que el que no està fent cap país és aplicar la recepta del PP d'una rebaixa generalitzada dels impostos. "Estem essent molten els impostos que volem rebaixar, com el de l'electricitat", ha dit abans de descartar que hi hagi canvis en l'IRPF, perquè l'objectiu és "fer coses útils i coherents amb la línia del govern". Montero ha carregat contra el líder de PP,, pel fet que "no està sent clar en les seves posicions".La ministra també ha confirmat que té la intenció que laals pressupostos generals de 2023 sigui superior i ha assegurat que això és. La ministra d'Hisenda ha argumentat que és "important invertir en seguretat" i ha vaticinat que es posaran d'acord "molt abans del que alguns vaticinen" amb Unides Podem.

