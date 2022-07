El truc eficaç per refredar una cervesa en només cinc minuts

són la combinació perfecta per generar la necessitat de beure alguna cosa fresca. En moltes ocasions, però, pot passar que per exemple es vulgui beure unai aquesta estigui calenta o no prou. Per aconseguir que es refredi ràpidament, hi ha un truc molt eficaç i que farà que no trigui ni cinc minuts en agafar una bonaper a ser ingerida.És molt senzill: només fa falta unEl procediment també és ben fàcil. Cal col·locar lesdins del recipient, ple d'aigua, els gels i la sal, i remenar-ho tot plegat. En cinc minuts, una cervesa calenta o a temperatura ambient estarà ben freda.Això s'explica perquè es produeix una. La sal es dissol en l'aigua i absorbeix lade l'ampolla o la llauna. Si es col·loquen més envasos, això sí, el procés pot ser més lent.Un altre truc que pot ser molt útil és el d'enrotllar la cervesa en unmullat d'aigua. Això sí, per fer-ho en aquest cas caldrà un. El procés és més lent que en el cas del primer exemple, però si hi afegeixes sal també es pot accelerar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor