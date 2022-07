Quines activitats puc fer durant l'onada de calor a Barcelona?

Ceràmica per a tots

Gresca i esport, tot en un

7FUN

L'antiga presó de La Model

ja que

obre

10:00

14:00 hores del migdia.

Cinema a la fresca a Montjuïc

Estiu

Art and wine

Jean

a

Improshow

Teatrenou

Improshow

Ras i curt. És el resum de la temperatura d'aquesta setmana, on segons les dades del Servei de Meteorologia de Catalunya, s'han sobrepassat, de llarg, els trenta graus a la majoria de les comarques catalanes.Sabem que és una feinada quan, en plenes vacances, esper culpa de l'ambient carregat i pesat característic dels mesos de juliol i agost. Per això, et recomanemque es poden dur a terme, fins i tot, en mig de l'onada de calor aUna activitat perfecta per a relaxar-se, la! Darrerament, s'han posat de moda els establiments on es potamb pintures acríliques. Un cop l'obra està enllestida, i d'acord amb les instruccions que proporcionen des de cada taller, en un termini d'aproximadament dues setmanes es pot recollir. Una opció genial per fer tant en grup com a soles mentre s'escolta una bona música de fons.Aquesta opció és tot el contrari a l'anterior: idònia per aquells dies en què el cos demana acció., localitzada al districte de Sant Andreu, és unEn els més de 2.000 metres quadrats de l'establiment, hi ha instal·lades zones d'escalada, realitat virtual i laberints, entre d'altres. És apte també per a nens a partir de quatre anys, ja que hi ha versions adaptades a les seves necessitats. Els riures estan assegurats!Una alternativa interessant per combatre la calor és visitar museus o centres socials i culturals. Pels i les més fanàtiques de laés una visita obligatòria,és símbol de la repressió política viscuda durant la dictadura franquista. A més a més, té un dels dissenys arquitectònics més únics entre aquesta mena d'edificis, perquè té forma de "panòptic", quelcom que permetia als guàrdies vigilar tots els presoners. El primer diumenge de cada mes l'entrada és gratuïta iportes deAmb diverses edicions a l'esquena, elcelebra un estiu més les, una mostra de cinema a l'aire lliure que s'ha convertit en un clàssic de la capital catalana. Durant la vetllada, que sol començar a partir de les vuit del vespre, hi ha concerts, curtmetratges i pel·lícules. Es pot consultar la cartellera dels films a la seva pàgina web.És una iniciativa creativa de l'artista. Consisteix. Situat al mig del barri de Gràcia, el taller no demana cap mena d'experiència prèvia als assistents. El més important és gaudir, socialitzar, pintar i beure bon vi. L'activitat té una durada de dues hores i mitja i la persona pot emportar-se l'obra a casa un cop acabada.Es tracta d'un projecte dut a terme pel. L'és un espectacle diferent, onEls actors i actrius trepitgen l'escenari sense guió i construeixen el relat basant-se en els suggeriments i comentaris dels assistents. Així, el contingut varia en cada funció. Un pla únic pensat per riure una bona estona amb la parella, els amics, la família o, per què no, en solitari.

