Tres vins catalans, premiats en el concurs més prestigiós del Regne Unit

Garnatxa Negra Selecció, Celler Mariol

Rara Avis Larus, Celler Umesu

El Corral Cremat, celler Albet i Noya

Els premis Decanter (de la revista amb el mateix nom), on es tasten 18.000 vins d'arreu del món, han reconegut tres vins catalans. Una bona puntuació en aquest certamen és molt important a l'hora d'ajudar a vendre (sobretot internacionalment). Aquest 2022ha assolit medalla d'or alsUs en presentem tres que, amb 95, 95 i 97 punts, han estat dels més ben valorats.és un celler situat a Batea (i amb botiga al carrer Rosselló 442 de Barcelona), a la Terra Alta. Especialitzat en vermuts, en caves i en vins monovarietals. El viha treten el Decanter World Wine Awards 2022 del Regne Unit.Elaborat 100% amb una selecció de les vinyes més velles de. Maceració suau i pas per bota de 500 litres. Destaca per les seves aromes agradables a fruita vermella madura com maduixes i cireres, amb notes de clau, vainilla, cacau i cafè. Entrada dolça i agradable en boca, amb pas vellutat. És voluminós i rodó. El trobareu al mercat per uns 14 euros.Elva néixer l’any 2000 a Font-rubí, al Penedès, apostant sempre per una agricultura orgànica i sostenible per elaborar vins i caves de marcada personalitat. Aquest llarg camí, 22 anys després es veu recompensat per un reconeixement tant nacional com internacional. El cavaha puntuat amb unals premis Decanter.simbolitza el triomf de l’equilibri entre modernitat i tradició, entre l'elegància de la varietat pinot noir i la potència del xarel·lo. Prové de raïms seleccionats de les vinyes de La Pedrera i Mas Moió a més de 350 metres d'altitud. Té una criança mínima de 24 mesos i no té sucres afegits. Destaca per les aromes intenses de fruita blanca madura. És cremós en boca, amb molts matisos, amb notes de pastisseria i fruita gebrada. El podeu comprar per uns 17-18 euros.és un celler situat a Sant Pau d'Ordal, al Penedès, pioner en vins de cultiu ecològic des de 1978. Elabora vins i escumosos amb DO Penedès (Clàssic Penedès) i el Corral Cremat, l'últim escumós que ha elaborat el celler, ja va guanyar la medalla d'or als Decanter abans de sortir al mercat.que el situen dins el grup" (només hi ha 50 vins de tot el món en aquesta categoria).Elés un vi escumós de llarga criança (120 mesos), elaborat 100% amb la varietat xarel·lo. Seguint els paràmetres del segell Clàssic Penedès, prové de vinyes de les muntanyes de l'Ordal. Destaca per les seves aromes d'herbes seques i fonoll típiques de la varietat, combinades amb les notes dels llevats i de pastisseria de la criança. En boca és voluminós i amb un postgust llarg. El podeu comprar per uns 59 euros.

