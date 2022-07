Palau assumeix que Junts planti per segona vegada la mesa de negociació

El futur del Govern, en joc

El front deés on més vies d'aigua s'han produït entre. No només per les discrepàncies evidents al Congrés dels Diputats - aquest debat de política general n'ha tornat a ser un exemple diàfan -, sinó per l'enfocament de les relacions amb el govern espanyol liderat per. La reactivació del diàleg no s'ha escapat de les tibantors habituals entre socis i, de fet, a Palau ja donen per fet -així ho detallen diverses fonts consultades per- que, en cas de concretar-se aviat una reunió de la mesa de negociació, Junts se'n tornarà a quedar fora. Ho argumenten amb el fet que el partit, per boca de la seva portaveu a Madrid,, ha repetit aquesta setmana l'argumentari posat en circulació fa uns dies per la cúupula de la formació:. Un element més que impacta en la cita d'aquest divendres entre Sánchez i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, del qual en pot sortir l'anunci concret d'una nova cita de la mesa.Tanmateix, segons les fonts governamentals consultades, encara no s'ha tractat en els espais de coordinació què passarà en cas que la taula sigui convocada oficialment. És a dir: només en el moment que s'hi trobi espai en el calendari -ja sigui a finals de juliol o bé al setembre, coincidint amb el primer aniversari de l'última cita- es traslladarà als òrgans de coordinació què fer amb l'alineació de la part catalana. L'any passat, Junts va proposar quatre noms - Jordi Puigneró, Jordi Turull, Jordi Sànchez i Míriam Nogueras - dels quals només un, el del vicepresident, s'adeia al criteri fixat per Aragonès i la Moncloa, que es manté per la futura trobada, seguint el que van tornar a solemnitzar la setmana passada Laura Vilagrà i Félix Bolaños : només hi poden anar consellers i ministres. "Encara no hem entrat en aquests detalls", remarquen fonts de Presidència.Cada vegada que un portaveu de Junts ha estat interpel·lat sobre si mantindrien els noms, la resposta ha estat que l'executiva no ha decidit el contrari. Des de Palau, en tot cas, es posa l'accent en un element per entendre la més que probable absència del partit que lidereni Turull: la, sostenen veus properes a Aragonès, que existeix dins de Junts sobre la relació amb Madrid. Des que la presidenta del Parlament i el nou secretari general van assumir les regnes del partit , tots dos s'han incorporat als òrgans més restringits de coordinació. En aquest sentit, elque es reuneix setmanalment cada dilluns ha mutat en un, perquè hi siguin els dos dirigents, acompanyats de Puigneró i. I, segons fonts coneixedores dels contactes, s'hi ha constatat les "diferències" de criteri sobre el diàleg.En aquest sentit, veus coneixedores del contingut de les reunions assenyalen que amb, anterior secretari general de Junts, aquestes diferències es notaven menys perquè era ell l'encarregat de gestionar-les de portes endins. Al mateix temps, no són poques les veus d'ERC que celebren l'aparició de Turull en la coordinació pel seu sentit "institucional". Aragonès el va informar directament de la reunió d'aquest divendres amb Sánchez tan bon punt es va tancar, i fa dues setmanes es va desplaçar a Ginebra per departir amb la secretària general del republicans,. Mantenen la bona relació forjada quan comandaven el grup de Junts pel Sí al Parlament. Puigneró manté relació amb Aragonès i també amb Vilagrà, que ésdivendres passat després d'acabar la reunió a Palau amb Bolaños.L'escenari més plausible, per tant, és que la futura reunió de la taula de diàleg se celebrarà amb els mateixos integrants que l'última de Barcelona : el president, la consellera iper la part catalana; i Sánchez, Bolaños,per la part estatal. Des de Palau també clarifiquen, en tot cas, que Junts es pot acabar sumant a la mesa s'hi s'arriben a "resultats concrets". "Saben que avui és la millor estratègia possible i que no hi ha cap alternativa real, remarquen les veus consultades, que també lamenten que el que cohesioni Junts sigui atacar ERC. El to de Nogueras al Congrés, amb un discurs en què va acusar els republicans d'estarpels pactes amb Sánchez, va situar el marc de confrontació que sovint aixopluga les relacions entre els dos partits.La mesa de negociació també té impacte en el congrés que celebra Junts aquest cap de setmana, en el qual aprovarà la. En la primera hi ha dues carpetes especialment rellevants: la liquidació de la mesa de negociació coincidint amb el cinquè aniversari de l'1-O, calendari que ja esmena elrubricat per Vilagrà i Bolaños de celebrar dues reunions de la taula abans que acabi el 2022; i explorar una sortida del Govern en una consulta vinculada al compliment de l'acord de legislatura signat entre Aragonès i Sànchez el 2021. I encara un tercer factor, aquest vinculat a Borràs, ja acusada formalment per la que li demana sis anys de presó i 21 d'inhabilitació perTant sectors de Junts com veus d'ERC amb pes a Palau sostenen que el que passi al Parlament serà decisiu per al futur de la legislatura. L'auditoria sobre el pacte de Govern no s'elevarà a l'executiva fins al juliol i no arribarà alfins al setembre, moment en què la cambra -i, per tant, els diputats independentistes- s'haurien de pronunciar sobre el futur de Borràs. No es descarta, per tant, que la presidenta de la cambra i el seu entorn pressionin per sortir del Govern i que, si hi ha consulta per decidir la continuïtat dins l'executiu -objecte d'esmenes en el congrés de Junts-, aparegui per aquelles dates en el. Són múltiples les veus del partit, especialment del sector institucional i amb càrrec a l'executiu, que són partidàries de no abandonar el Govern.Els afiliats, en tot cas, tindran l'última paraula en el conclave, que arrencarà només unes hores després que Aragonès es reuneixi amb Sánchez a la Moncloa. És laque mantenen des del 15 de setembre -es van citar per tractar els termes de la taula de diàleg, que va ser més aviat breu- i des que va esclatar el Catalangate, que ha contribuït a corcar les confiances entre la Generalitat i l'Estat . Flanc aprofitat per Junts a l'hora de deslegitimar una mesa que, malgrat els escassos resultats, continua com a

