El PSOE es nega a abordar la sedició i la taula de diàleg en les conclusions del debat al Congrés

Del debat de política general al Congrés no en sortirà aprovadani a la necessitat de desjudicialitzar la política, un dels assumptes que divendres tractarana la Moncloa i que hauria d'abordar-se a la pròxima reunió de la ERC, Junts, PDECat i CUP havien presentat propostes de resolució que feien, d'acord amb les seves posicions, referència a aquests assumptes. Una de les reclamacions era. El PSOE no les ha ni esmenades i, per tant, es votaran tal qual s'han presentat al ple i és pràcticament segur que no prosperin.Els socialistes sí que han esmenat tres resolucions, que en cas de ser aprovades no obliguen legalment a res al govern central però sí que tenen valor polític, d'ERC. Dues d'elles es refereixen a lade la gent gran i a les zones rurals. De Junts n'ha esmenada una sobrei la medicació.Esquerra en presentava, conjuntament amb Bildu i el BNG, una que,, reclamava modificar o derogar la(de l'època franquista),, la d', la-el PSOE i Podem ho van prometre-, lai la. Els socialistes han presentat una esmena proposant a les tres esquerres nacionals la supressió dels punts referits a la llei de medalles, la d'estrangeria i la de fons reservats. Acceptaria, per tant, modificar la resta.El grupvotarà sí a la moció d'ERC, Bildu i BNG que defensa el caràcter plurinacional de l'Estat i que les nacions que en formen partEl debat de resolucions ja està en marxa i després que es votin les 150 resolucions es debatrà el decret de mesures extraordinàries per fer front a lalaper proveir de nous magistrats el TC i també el dictamen de la comissió sobre. El govern del PSOE i Podem esperen tirar-los endavant amb la majoria de la investidura.

