Collboni serà ratificat com a alcaldable a Barcelona al novembre

La remor de fons sobre la candidatura dea lesno s'ha extingit del tot, però transita fora de l'oficialitat del PSC, que dona per tancat i barrat que ell serà el seu alcaldable a Barcelona. De fet, tenen ja fixat que serà ratificat aljuntament amb la resta de dirigents que estan al govern de diferents municipis però que no ostenten l'alcaldia. La de Collboni serà la segona tongada d'aspirants que seran confirmats pel partit, que aquesta vegada han dividit en tres consells nacionals l'aval oficial al prop de 600 candidatures -un 20% més que al 2019- que esperen presentar. "Creixerem arreu", sostenen. En el capítol de noves conquestes no només tenen entre cella i cella, sinó que les seves prospeccions incloueni ciutats comPrecisament serà a Terrassa, ciutat comandada per l'exmembre del PSC Jordi Ballart, on aquest dissabte els socialistes reuniran el seu consell nacional per ratificar un primer paquet de candidats. Es tracta de, la gran majoria de fora de l'àrea metropolitana, i de municipis on no governen o bé ara no tenen representació.

