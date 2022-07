El Marroc culpa Espanya de les morts a la tanca de Melilla

Elresponsabilitzade les morts a la tanca deen l'assalt massiu del passat mes de juny. El(CNDH), una comissió dependent del govern marroquí, ha qüestionat aquest dimecres el paper de les autoritats espanyoles i ha argumentat que "van vacil·lar" a l'hora de prestar "l'assistència i auxilis necessaris" per evitar un augment de la violència.L'informe final redactat per la comissió, presidida per, tots dos nomenats pel rei Mohammed VI del Marroc, ha xifrat en 23 el nombre de morts i en 217 el de ferits, dels quals 140 són policies i 77 migrants, la majoria procedents del Sudan i el Txad. Tots ells havien arribat al Marroc a través de Líbia i Algèria.Elha indicat així que els fets de violència van tenir lloc a causa de la inacció de les autoritats espanyoles, que malgrat les "" de migrants davant de les portes de la tanca, van seguir "hermèticament tancades". Això, segons expliquen, va provocar un augment del nombre de morts i ferits. L'entitat considera que les morts registrades durant l'intent d'assalt es van produir per "" a causa de les empentes i l'aglutinació d'un gran nombre de persones.La comissió, però, no ha pogut determinar si l'origen de lesd'alguns migrants van ser conseqüència de les caigudes i les empentes patides o, tanmateix, lesions resultants d'unde la força. El CNDH, que ha realitzat nombroses entrevistes amb autoritats locals, associacions no governamentals i migrants afectats, ha conclòs a més que "no es va recórrer a les" en cap moment i que les forces de seguretat van fer ús de

