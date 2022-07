Cuevillas, sobre ser candidat de Junts a Barcelona: «Molta gent m'ha demanat que faci el pas»

El diputat i membre de l'executiva de Juntsha explicat que "molta gent" li ha demanat que "faci el pas" i es presenti per ser l'alcaldable depera les eleccions municipals de l'any que ve. En declaracions a El Matí de Catalunya Ràdio, ha assegurat que no abordarà aquesta qüestió fins després del congrés que el partit celebra aquest cap de setmana. Alonso-Cuevillas assegura que ara està centrat a preparar eld'aquest cap de setmana que ha de marcar "cap a on va" Junts. "Si és un moviment amb diferents corrents ideològics o un partit més convencional", ha dit.Qui també va obrir-se a ser candidat aquest dimecres va ser l'exalcalde. "Al setembre ens asseurem i en parlarem". Amb aquestes paraules, pronunciades al programa El Món a RAC1, Trias feia entrar la cursa de Junts a Barcelona en una nova dimensió. L'exalcalde, un dels noms que havia circulat com a alternativa després de l'adeu d'però que fins ara havia estat descartat, entra de ple en el debat intern, sobre el qual ja planaven noms com el de Cuevillas, però també el del conseller de Salut,Dels perfils que han circulat internament al llarg de les últimes setmanes, n'hi ha un que apareix com a descartat. Es tracta de, també diputat -va ser cap de llista per Lleida en les últimes eleccions- i exconseller d'Empresa i Coneixement en l'últim tram de l'anterior. Tremosa havia estat sondejat per sectors de la formació, però la seva resposta ha estat negativa. Tampoc, conseller d'Economia, ha respost afirmativament les suggerències, centrat com està en la cartera que ocupa i instal·lat com a presidenciable en l'univers de Junts.Dins del grup municipal hi ha veus que no s'han descartat -és el cas de, que en el seu dia va guanyar les primàries del PDECat però no va encapçalar la llista perquè finalment ho van feri Elsa Artadi-, però l'escenari més probable és que el cap de cartell vingui de fora de l'actual grup de regidors, format per cinc representants. Altres perfils que han aparegut de portes endins són els de-cap de files a Madrid i de l'estricta confiança de Turull- i de, diputat i de discurs desacomplexat, també en el flanc liberal de la formació. Tots dos són part de la direcció.

