Llarena agafa avantatge: l'advocat general de la UE li dona la raó sobre l'extradició dels exiliats

L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE),, ha fet públiques aquest dijous les conclusions d'una carpeta clau per als exiliats independentistes: les qüestions prejudicials que va plantejar el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena sobre l'abast de les euroordres. L'advocat ha donat la raó al magistrat del Suprem i ha conclòs que Bèlgica no pot qüestionar la competència de l'alt tribunal espanyol per emetre euroordres i que no pot denegar l'extradició dels exiliats sense acreditar "deficiències sistèmiques" de l'estat de dret a Espanya.Les conclusions de l'advocat general no són vinculants, però sí que defineixen en la majoria dels casos el criteri que seguiran els quinze jutges en la sentència , que podria arribar de cara a la tardor. El TJUE definirài la capacitat dels estats membre de laper denegar-les, i pot desmuntar l'estratègia de Llarena de persecució dels dirigents independentistes. La vista oral es va celebrar a Luxemburg el 5 d'abril i ja va quedar clara aleshores lai la diversitat de criteri en el si del tribunal. Les defenses van alertar els jutges que els exiliats independentistes no tindran un judici just a Espanya. L'advocatva denunciar una "". La fiscalia espanyola va tancar files amb Llarena i va dir que Bèlgica no podia qüestionar la competència del Suprem i entrar a analitzar possibles vulneracions de drets. Espanya va comptar amb dos aliats controvertits,, i latambé va alinear-se amb Llarena. Els lletrats belgues van tenir un posicionament erràtic, però finalment es va alinear amb la decisió dels seus tribunals.Hi ha dues grans carpetes principals en l'estratègia de l'exili. La primera és la de les qüestions prejudicials. La segona, la que fa referència a la immunitat dels eurodiputats Puigdemont,. La seva defensa va presentar recurs contra la decisió del Parlament Europeu de concedir elel 2021 i retirar-los la immunitat. A dia d'avui, els eurodiputats tenen immunitat plena de manera cautelar a l'espera que es resolgui el cas. Si totes dues carpetes -i altres que hi ha pendents sobre la immunitat- donen el resultat esperat pels exiliats, aplanaria el camí per al retorn a casa dels dirigents independentistes. El gran dubte serà si, arribat aquest escenari, Espanya complirà les resolucions europees.

