​El jutge Andreu era partidari de deixar fer la consulta del 9-N i detenir després Artur Mas

El jutge de l'Audiència Nacionalva assegurar en el dinar del 2014 amb l'excomissarique era partidari de deixar fer la consulta deli després detenir l'aleshores president de la Generalitat,. Villarejo va gravar la conversa i els àudios s'han filtrat ara al digital El món.Andreu i Villarejo compartien taula amb el qui era cap del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), J, amb el president de La Razón, Mauricio Casals, i amb l'empresari. És el mateix dinar on Villarejo va confessar a Andreu que la polèmica pel compte fals de Xavier Trias a Suïssa havia estat orquestrada per l'anomenada policia patriòtica.En la data en què es va fer el dinar elja havia suspès la consulta del 9-N, una maniobra que els comensals, Villarejo i Andreu inclosos, consideren errònia. Andreu creu que hauria estat millor menystenir la consulta i, després, detenir Mas.A la mateixa conversa, Olivera menysté el valor de la consulta tot revelant que s'ha apuntat per votar amb el nom, diu, de

