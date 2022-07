Mor un motorista en un xoc frontal amb un cotxe a l'Alt Empordà

Unhaaquest dimecres després deamb una Pedret i Marzà, a l'Alt Empordà. G.S., veí de Figueres, conduïa un ciclomotor i, per causes que s'estan investigant, ha xocat amb un cotxe al quilòmetre 29,5 de la carretera N-260 cap a les 5.16 de la matinada.El motorista ha quedat, ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on posteriorment ha. La carretera ha quedat tallada fins a les 7 del matí i s'ha normalitzat la situació 5 minuts abans de les 8. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del SEM. Amb aquesta víctima ja sónen accident de trànsit interurbà aquest anys.

