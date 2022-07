Iberdrola i quatre dels seus directius, a judici per incrementar el preu de la llum

Elde l'Audiència Nacionalha acordat l'obertura d'unoral contraen considerar que el 2013 la companyia "va idear i posar en funcionament un" amb la finalitat de "provocar una pujada de preu de l'energia elèctrica i perjudicar els consumidors".Moreno ha enviat al banquet dels acusats la companyia i els seus directius per un delicte relatiu al mercat i als consumidors. Concretament, el jutge detalla que "per aconseguir" un "preu més alt al mercat elèctric",en les ofertes d'energia elèctrica corresponent a les sevesentre el novembre i el desembre delHo van fer, afegeix, "a unque impedia casar les operacions, tot i l'increment que experimentaven en aquells dies els preus de l'energia elèctrica al mercat de comptat, que la situaven davant d'un cost òptim d'oportunitat". "Aquesta situació va determinar lareferides, això és,", detalla el jutge.Aquesta decisió va ser adoptada per l'equip directiu d'Iberdrola compost pel director de Gestió de l'Energia, Ángel Chiarri Toscano; el responsable d'Optimització, Gestió de Recursos i Trading, Gregorio Relaño Cobián; el responsable de Gestió d'Actius, José Luis Rapún Jiménez, i el responsable de Mercats a Curt Termini i Generació Global, Javier Paradinas.Per a tots quatre, la Fiscalia sol·licita la, amb accessòria d'inhabilitació especial per a treball o càrrec públic, professió, ofici, indústria, comerç, relacionat amb la generació o comercialització d'energia elèctrica, a més d'una. A més, per a la, Iberdrola Generación, la Fiscalia demana una, quatre vegades el benefici obtingut.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor