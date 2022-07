​La justícia declara nul·la la delegació del servei d'aigua de Sant Llorenç d'Hortons al consorci CONGIAC

El jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona ha declaratla delegació delde(Alt Penedès) al(Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya).El tribunal ha resolt el recurs presentat perdonant la raó a la companyia amb tres mesures: anul·la tant l'adhesió de l'Ajuntament al CONGIAC, com la modificació de la forma de gestió del servei municipal i també la delegació del servei al consorci.La resolució l'ha fet pública la mateixa companyia d'aigües Sorea, que insisteix quedel TSJC ja havien resolt que CONGIAC "no era una forma vàlida de gestió associativa del servei d'aigua".(Baix Llobregat), el setembre del 2020 una sentència tombava la gestió de l'aigua a través de CONGIAC. Després d'aquella sentència, tant Sant Llorenç d'Hortons, com Collbató i deu municipis més van modificar tècnicament la relació amb el consorci per intentar evitar més reversos judicials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor