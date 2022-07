El nou Barça arrenca amb empat en la festa del centenari de l'Olot

El primer partit del noudecomença amb empat. Els blaugrana han estrenat la pretemporada amb un amistós contra l'que ha tancat amb taules (1-1), en un enfrontament que ha estat una autèntica festa per celebrar el centenari del club de la Garrotxa.Per la banda dels barcelonins, el gol l'ha posat Aubameyang i el principal atractiu ha estat el debut dei la participació dels joves de la Masia. El Barça ja s'ha posat per davant quan portaven mitja hora de joc, però un gol de l'Olot abans del descans ha deixat el partit en taules. El marcador no ha canviat durant la segona part, tot i tenir al davant uns rivals teòricament molt inferiors. Això sí, el Barça ha jugat de moment amb moltes baixes, ja que la majoria de jugadors del primer equip no han entrat a la convocatòria.Pels olotins, l'enfrontament ha estat històric i la festa ideal per celebrar els 100 anys d'història del club. I és que feia 42 anys que no hi havia un partit entre els dos conjunts. En aquella ocasió, un 7 de maig de 1980, el Barça va guanyar per tres gols a un en un d'aquells partits d'exhibició que organitzava el llavors entrenador blaugranaper mantenir en forma els seus jugadors.Ara, els de Xavi ja posen la mirada cap a la gira nord-americana, que començarà just d'aquí a una setmana en un partit de matinada a Catalunya contra l'. Encara als Estats Units, el Barça s'enfrontarà ala Las Vegas el 24 de juliol, a laa Dallas el 27 de juliol i ala Nova Jersey el 31 de juliol. Finalment, tancarà la pretemporada jugant el trofeucontra elmexicà.

