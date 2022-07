Un poble català, candidat a ser considerat un dels millors del món

Un poble català és candidat a ser considerat com a un dels millors del món en un programa de promoció del turisme rural que impulsa l'(OMT). Es tracta de, que és un dels tres indrets que l'Estat ha presentat en aquesta mena de concurs que té com a objectiu premiar el turisme rural i el compromís amb la sostenibilitat.L'Estat va presentar, juntament amb el municipi osonenc, els noms d'(Osca) i(Cáceres) el passat 30 de juny i a final d'any està previst que l'OMT emeti el seu veredicte final. El govern espanyol ha seleccionat aquests tres municipis a proposta de les diferents autonomies i en col·laboració amb entitats turístiques de l'L'avaluarà ara els factors que hauran de fer -o no- de Rupit i la resta de candidatures els millors pobles del món. Alguns dels factors que es tindran en compte seran els valors amb el món, l'estil de vida o la importància del turisme en les activitats econòmiques. Els premiats rebran unamb validesa de tres anys i amb opció de ser renovat.Així, l'OMT pretén que aquests pobles guanyini reconeixement internacional com a exemples de destins rurals que preserven els seus paisatges, la sevai els seus valors i activitats locals. Sempre, amb un compromís clar amb lamediambiental, econòmica i social.

