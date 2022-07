Deu begudes sense alcohol que millor no prendre quan ens fem grans

Les altes temperatures i la calor de l'estiu ens impulsen aque habitualment. Cal tenir en compte, però, que no tots són bons per a la salut i alguns, de fet, no són recomanables de ser consumits quan ens fem grans. El metabolisme s'alenteix i és més difícil cremar-los i extreure'n les impureses.Segons un estudi nord-americà,Així, més enllà de controlar el que menges, si ho fas, cal anar alerta amb què beus. A continuació, deu begudes sense alcohol que recomanen deixar de prendre quan ens fem grans.Laés una d'aquelles begudes que més refresquen en un dia calorós, però l'enorme quantitat de calories i sucre que porta, tot i ser casolana, pot comportar problemes de salut. Tot i estar feta només amb aigua, sucre i suc de llimona, l'excés constant és perjudicial. Passa el mateix amb elsja que contenen una gran quantitat de sucre en forma de fructosa i glucosa. Els nutricionistes recomanen prendre fruita sencera i no com a suc. Els, que en temporada d'estiu són ideals per refrescar-nos, majoritàriament porten un xarop artificial amb sucres i additius químics molt perjudicials. Els experts recomanen consumir-ne de naturals o artesans.És conegut que elsporten molt sucre i per aquest motiu darrerament s'han posat de moda els, la versió sense sucres del refresc de sempre. O això és el que ens volen fer creure, ja que quan un producte és light només vol dir que porta un 30% de calories menys i no pas zero. A més, aquests productes contenen aspartam, un edulcorant artificial inicialment creat per ajudar a perdre pes, però que han descobert que té l'efecte contrari a llarg termini. Laés considerada, sovint, més sana que els altres refrescos, però no és cert: una llauna conté entre 20 i 30 grams de sucre.Un missatge d'alerta per als amants del. Amb moderació i sol, no fa mal, però quan se supera el llindar dels quatre diaris pot ser perjudicial. De fet, si són cafès llargs es pot excedir la quantitat màxima de cafeïna recomanada diària, que comporta la pèrdua de massa òssia, més enllà de l'insomni. L'alternativa és, sovint, el, però també tenen contraindicacions. En primer lloc, que sigui natural o fet al moment, ja que els tes embotellats contenen una quantitat de sucre molt alta i, a més, poc te real. Pel que fa a les infusions, les laxants tenen la qualitat d'ajudar-te a anar al bany amb freqüència, però si en prens més del compte et poden provocar un dèficit de nutrients que pot portar a una malaltia més greu.Una altra beguda estrella és la. Al supermercat en trobem de moltes maneres i, sovint, s'opta per la desnatada, ja que és la més baixa en calories i greixos. Els nutricionistes alerten que la diferència entre la llet normal i la desnatada és molt poca pel que fa al greix -d'aproximadament 3 grams cada 100 litres-, i recomanen beure'n de normal que, a més, aporta més quantitat d'omega-3 si és de vaques de pastura. En aquest sentit, i seguint amb els làctics, elés un clàssic els mesos d'estiu. El problema, però, és que porta molt sucre a causa dels probiòtics que li afegeixen.Finalment, lessón un còctel explosiu per al cos. Tot i que proporcionen una quantitat d'energia enorme, estan plenes d'edulcorants nocius. I, de fet, això de l'energia és una mica relatiu: els experts parlen de "posar-te taquicàrdic".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor