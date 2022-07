Què he de fer si el meu vol es cancel·la per una vaga?

Quines aerolínies han convocat vagues? Ryanair . La companyia francesa ja té programats, almenys, tres blocs de dies de vagues durant el juliol. Són del dimarts 12 al divendres 15, del dilluns 18 al dijous 21 i del dilluns 25 al dijous 28.

. La companyia francesa ja té programats, almenys, tres blocs de dies de vagues durant el juliol. Són del dimarts 12 al divendres 15, del dilluns 18 al dijous 21 i del dilluns 25 al dijous 28. EasyJet . Les tres bases de la companyia a l'Estat -Barcelona, Màlaga i Palma- es veuran afectades pels retards i cancel·lacions programats. Seran els caps de setmana del 15 al 17 i del 29 al 31 de juliol.

. Les tres bases de la companyia a l'Estat -Barcelona, Màlaga i Palma- es veuran afectades pels retards i cancel·lacions programats. Seran els caps de setmana del 15 al 17 i del 29 al 31 de juliol. Lufthansa . L'aerolínia alemanya preveu cancel·lar una cinquena part dels vols que surtin de Frankfurt i de Munic durant les setmanes de juliol. Passa el mateix amb la seva filial, Brussels Airlines , que anul·larà un 6% dels vols de l'estiu.

. L'aerolínia alemanya preveu cancel·lar una cinquena part dels vols que surtin de Frankfurt i de Munic durant les setmanes de juliol. Passa el mateix amb la seva filial, , que anul·larà un 6% dels vols de l'estiu. Scandinavian Airlines. Fins a 900 pilots de SAS estan en vaga i han provocat reduir a la meitat els vols de la companyia durant l'estiu.

Aquestde retorn a la plena normalitat i amb elsplens a vessar, donat el gran trànsit de turistes que venen a casa nostra, així com de l'augment de viatges per part dels catalans, s'està veient tacat per les. En alguns casos, per sort, els vols pateixen, però en d'altres, s'acabenAra, less'han convertit en imprevistos gairebé previsibles. Cal, doncs, anar preparat i conèixer quins drets tenim els consumidors si ens trobem en una situació similar aquest estiu.Quan el personal de les aerolínies fa vaga, la companyia té l'obligació de compensar els clients. La, però,segons quan s'ha comunicat la cancel·lació del vol. Si s'haamb un, l'aerolínia només ha deque satisfaci l'usuari. L'única excepció és per als viatgers que han contractat els vols mitjançant una agència: en aquest cas, l'aerolínia està obligada a oferir una altra manera per arribar al destí.Ara bé, quan la cancel·lació s'hala companyia haurà d'oferir una compensació superior. En primer lloc, una quantitat deestipulada, sumada a uncom més aviat millor. A més, també s'haurà de fer càrrec de ladels passatgers fins que no tinguin vol nou.Els viatgers que tenen reservatspoden patir la pèrdua del segon després d'un retard o canvi en el primer. En cas de fer els dos vols amb laaquesta ha de garantir unaque encaixi amb les necessitats dels viatgers o. D'altra banda, si cada vol és amb una companyia diferent, l'usuari no té dret a compensació econòmica ni tampoc a vols alternatius.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor