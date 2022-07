La CUP no compra les mesures de Sánchez: «Li falta la meitat del diagnòstic»

La diputada de la CUPha acusat el president del govern espanyol,, de no governar per a la gent i ha criticat el "gir a l'esquerra" que va verbalitzar en la seva primera intervenció al debat de política general sobre l'estat de la nació que es fa aquesta setmana al. Vehí ha marcat distància amb les mesures anunciades per Sánchez perquè, segons la diputada anticapitalista, "". Per això, ha exigit a Sánchez que aposti pel control de preus i augment dels salaris, i ha reivindicat el projecte independentista per poder legislar a favor dels interessos de la majoria dels ciutadans."Aposti per la sobirania com a matriu de tots els drets", ha dit Vehí a Sánchez, i ha criticat que el govern degoverni "a cop de decret" i seguint una interpretació "restrictiva" de la Constitució. "Vostè té sobirania nacional, però sense la gent. Apostem per la sobirania econòmica, popular i nacional per legislar sobre la gent", ha afirmat la diputada de la CUP. La dirigent cupaire ha demanat "certeses", que avui passen per la "sobirania", el "control de preus" de l'habitatge, l'energia i els productes bàsics, l'augment de salaris, la intervenció del mercat dels carburants, la nacionalització de les empreses d'energia i de sectors estratègics, i també la regularització de les persones que es troben en situació irregular.Vehí ha criticat el diagnòstic de Sánchez sobre l'actual situació d'Espanya i ha recordat que el preu dels combustibles ja estava disparat abans de la guerra d'Ucraïna per un model "de creixement infinit" que "no és viable". Pel que fa als beneficis de la banca, Vehí ha avisat que el sistema bancari "no és neutre", i ha recordat el gran rescat a la banca durant la crisi del 2008. La diputada de la CUP també ha criticat que Sánchez se centri en l'habitatge a Madrid i ha assenyalat que el problema són els habitatges buits en mans de fons voltor. Vehí ha lamentat les poques propostes sobre sobirania econòmica i ha assenyalat que la inflació s'explica també per l'especulació. "", ha dit.La diputada ha dit que bonificar el carburant i no limitar els preus, implica que el preu continuï creixen. "Repsol té beneficis històrics", ha recordat. Posar impostos a les elèctriques i no limitar preus, les companyies desplaçaran els costos a altres espais. "Si no limita els preus, els costos es traslladen.", ha afirmat Vehí.

