El PNB i Bildu retreuen a Sánchez que no s'hagi «atrevit» a afrontar els conflictes català i basc

"Era el repte més important que tenia i no ha fet res". La frase, pronunciada pel portaveu del PNB,, ha estat contundent a l'hora de denunciar que"no s'ha atrevit" a afrontar la. És el mateix retret que li ha fet Bildu, que li ha advertit que la defensa del dret a decidir, avalat per més de 70 diputats al Congrés, no té marxa enrere i que depèn d'ell decidir si passa a la història com qui va avançar en la solució des del diàleg, o "com qui els va perpetuar des de la negociació". L'esquerra abertzale s'ha mostrat convençuda que, "més d'hora que tard",s'acabarà imposant.La queixa del PNB ha pivotat en assenyalar, una vegada més, que Sánchez governa "com si tingués", sense acordar ni informar prèviament les seves polítiques amb la majoria que li va garantir la investidura. Esteban ha advertit que sense els socis catalans i bascos no podrà tenir continuïtat a la Moncloa. "Com pensa mantenir la majoria parlamentària la propera legislatura?", li ha preguntat. De fet, la seva diagnosi és que Sánchez estài intenta "amagar" quins són els seus socis. De poc ha servit que el president espanyol intentés contrarestar la crítica amb l'anunci que aquest mes de juliol s'aprovarà l'per substituir la del 1968, un dels compromisos que va assolir com a resposta a l'escàndol d'espionatge.Aquest anunci tampoc ha convençut Bildu, que ha criticat que l'estat espanyol és unaperquè, si fos plena, s'hauria de poder exercir el dret a l'autodeterminació com ho ha fet i ho farà Escòcia i no tindria els seus aparells "actuant en contra de la dissidència política". "La democràcia espanyola no és plena, però està en la seva mà canviar-ho i liderar una nova transició", ha assegurat la diputada, que ha emplaçat l'esquerra espanyola a "trencar els lligams amb les hipoteques heretades de la dictadura" i obrir una nova fase històrica" que passi pel reconeixement de la plurinacionalitat i pel respecte pel dret a decidir. La sortida al conflicte, ha assegurat, ha de partit del "diàleg, l'acord i una concepció profundament democràtica dels conflictes nacionals i les desigualtats socials i econòmiques".Tant el PNB com Bildu han consideratel paquet de mesures anunciades per Sánchez fer front al context d'inflació. En el cas d'Esteban, ha plantejat com es garantirà que aquest impost temporal a la banca i a les elèctriques, als quals el seu grup dona suport, no repercuteixi en els ciutadans. Segons el PNB, la resposta a la situació que dona Sánchez és "un paquet de mesures desestructurades" centrat en mirar només "la següent corba" i que porta al Congrés situant a "pressió" la majoria d'investidura per aprovar-lo. Bildu, per la seva banda, ha reivindicat que cal anar més enllà per fer front a problemàtiques estructurals. "Són pedaços", ha advertit Aizpurua, que ha reivindicat, com ho va fer aquest dimarts ERC, unai una intervenció pública dels. També una revaloració del salari mínim conforme l'IPC.

