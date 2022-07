Elssón una oportunitat de transformació, però no és fàcil per alsaccedir-hi. En aquest marc, l'ha celebrat un–que han seguit de forma telemàtiques 200 persones vinculades a ens locals- centrat en donar eines per superar aquestes dificultats.El president de l’ Associació Catalana de Municipis i alcalde de Deltebre,, ha recordat que els Fons Next Generation són una gran oportunitat “per a la transformació dels nostres pobles i ciutats” i que han de garantir que arribin a tot arreu per “crear una Catalunya d’una única velocitat”. “Necessitem que totes les administracions, especialment l’Estat i la Generalitat, i també les empreses, es comprometin perquè la transformació social, econòmica i ambiental arribi a tots els racons del país”, ha conclòs.En aquest sentit, el president de l'entitat municipalista ha anunciat que la central de compres del món local licitarà un acord marc de serveis de consultoria per a la preparació i tramitació de subvencions, un acord marc de redacció i direcció d’obres, i un acord marc de planejament urbanístic, precisament per donar més facilitats als petits i mitjans municipis.Per la seva banda, lade la Generalitat de Catalunya,, ha ofert la col·laboració del Departament d’Economia i Hisenda per “ajudar les entitats locals a presentar-se a tantes convocatòries com sigui possible”. En aquest sentit, ha posat a la seva disposició totes les eines de suport que s’han creat per resoldre dubtes sobre la gestió d’aquests recursos, des d’un helpdesk fins a guies i models de plecs de contractes o sessions de formació com la d’avui. En definitiva, tot orientat a “aprofitar al màxim els fons Next Generation i intentar que arribin a tots els racons de Catalunya”. Per això, “cada vegada que es publiquin noves convocatòries ens han de trobar preparats, no per un projecte sinó de forma sistemàtica”, ha advertit, a la vegada que ha suggerit al món local que tingui una “mentalitat resilient per poder accedir a aquests recursos d’una manera continuada”.De fet, la directora general ha presentat els principals recursos i oportunitats que representen els fons Next Generation i les eines que tenen disponibles per accedir-hi amb la voluntat de facilitar la sol·licitud i gestió des dels ens locals. I és que des de l’ACM es va fer una petita enquesta als municipis més petits per conèixer les dificultats que estan tenint els ens locals per accedir a aquests ajuts de finançament que poden facilitar una transformació social, digital i econòmica dels municipis i incidir en aspectes com la sostenibilitat, la innovació o la digitalització.Durant el Debat Municipalista, també s’han presentat les conclusions d’aquesta enquesta realitzada entre els municipis de menys de 2.000 habitants (uns 593 a Catalunya) i als consells comarcals per conèixer les dificultats que tenen a l’hora d’accedir als fons de finançament europeu. L’enquesta, realitzada aquest darrer mes, ha rebut un 10% de respostes dels municipis i permet extreure algunes conclusions.Per exemple,. I tots ells, en fons estructurals. En relació als Fons Next Generation, el 67,8% dels municipis de menys de 2.000 habitants que han respost l’enquesta consideren que un dels principals motius per no poder accedir-hi és que no disposen de personal tècnic per a gestionar el projecte. Mentre que el segon motiu, és que no disposen de personal per a redactar el projecte (un 64,4% dels enquestats han apuntat aquest motiu), i com a tercer motiu destaquen que falta capacitat per a detectar les convocatòries d’interès municipal (35,6% dels enquestats).També cal destacar que el 71% dels enquestats ha mostrat interès per accedir i participar en alguna de les convocatòries des Fons Next Generation, però només el 47% s’ha presentat en alguna de les convocatòries del Next Generation. Els motius de perquè no s’hi han acabat presentant finalment o no s’ho plantegen són tan diversos com que hi ha massa burocràcia, no es disposa de personal tècnic per gestionar el projecte o no tenen capacitat per detectar les convocatòries.En aquest sentit, l’ACM disposa d’una oficina específica, que s’ha posat en marxa recentment, per donar suport, assessorament i difusió a tot el que fa referència als fons europeus. Mentre que des de la Fundació Transparència i Bon Govern (FTBG) es van impulsar fa uns mesos els plans d’integritat per als ens locals, una eina que ajuda a garantir la transparència, el bon govern i també les mesures necessàries per optar a finançament europeu.La vicepresidenta de l’ACM i alcaldessa de Serra de Daró,l, ha destacat que el món local vol aprofitar al màxim els recursos europeus i "hem estat treballant per detectar els problemes dels municipis, especialment els més petits i per facilitar-los la participació en els Next Generation”. Mentrestant, la secretària general de l’ACM,, ha explicat que “necessitem eines per a facilitar als ens locals la participació en aquests fons, que han d’ajudar a impulsar i transformar les economies locals”.

