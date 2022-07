El jutge del cas Pegasus envia una bateria de preguntes a Bolaños sobre l'espionatge a Sánchez

El jutge instructor del cas Pegasus,, ha enviat una bateria de preguntes al ministre de la Presidència,, perquè aporti informació sobre l'al president del govern espanyol,, i als ministresEl ministre, home de la màxima confiança de Sánchez, té un termini de tres dies per respondre les preguntes -que s'han enviat en un sobre tancat i que inclou també les de la- i remetre-les al jutjat. Un cop analitzades les respostes, el jutge i el ministeri fiscal podran formularL'investiga les intervencions dels telèfons de Sánchez i diversos ministres, i fa unes setmanes va acordar citar com a testimoni Bolaños. El ministre va demanar respondre per escrit i el jutge, malgrat expressar dubtes sobre l'eficiència i la viabilitat de fer-ho per aquesta via, ho va acceptar.D'altra banda, Calama també ha demanat al(CCN), un organisme vinculat al, els informes definitius sobre els anàlisis dels telèfons de Sánchez, Robles, Marlaska i Planas. Ara, elté un termini de set dies per enviar al jutge la documentació que ha d'acreditar lesEl govern espanyol va fer públic que s'havia espiat Sánchez i diversos ministres fa uns mesos, coincidint amb l'escàndol del. Aquest cas, que afecta una seixantena de persones vinculades al moviment independentista, va ser destapat peri ha derivat en una sèrie de querelles, que poc a poc es van desbloquejant als jutjats catalans.

