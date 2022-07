El comitè que investiga l'assalt al Capitoli creu que Trump el va planejar

L'expresident dels, va planejar l'assalt el, però va intentar que la protesta semblés "espontània". Aquesta és la conclusió a què ha arribat eldel 6 de gener, que investiga els fets que es van produir a l'edifici i que es van saldar amb cinc morts.Durant la setena sessió d'investigació celebrada aquest dimarts, la comissió ha revelat un tuit que Trump no va arribar a publicar i on l'expresident es mostrava disposat a liderar la marxa per interrompre l'acte que havia de certificar la victòria electoral de. "Faré un gran discurs a les 10.00 h al sud de la. Arribeu aviat, s'esperen grans masses. Després hi haurà una marxa al Capitoli. Parem el robatori!", va escriure.El missatge és menys explícit que el que va publicar el mateix Trump el 18 de desembre de 2018, tot i que la comissió també conclou que el tuit que sí que es va acabar enviant "va canviar el curs de la història". "Gran protesta ael 6 de gener. Sigueu allà. Serà salvatge", va apuntar el mandatari.Les paraules de Trump van arribar després que l'expresident convoqués unaarran dels resultats definitius a les presidencials dels Estats Units, que atorgaven la victòria a Biden. Durant aquella trobada, Trump va reunir persones del seu cercle més proper per decidir quin seria el seu full de ruta.Segons elscitats per la comissió, la reunió va ser "molt tensa", amb un bàndol que sostenia que les eleccions havien estat robades pels demòcrates amb l'ajuda de països com l', lai un altre que intentava convèncer a Trump que tot plegat eren "bajanades".ies després de publicar la piulada i de la reunió, Trump va enviar a través del seunous missatges per correu electrònic insistint que calia incitar la mobilització, però afegint que era important mantenir el pla "en" per no alertar a lesde seguretat.

