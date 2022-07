Presó per abusar de menors fent-se passar per representant de «gamers»

37

Laha detingut a Sant Just Desvern un home deanys perL'agressor es feia passar per representant defamosos per a guanyar-se la seva confiança, apropar-s'hi i quedar-s'hi a soles. També els feia regals i els mostrava pornografia, amb la intenció d'animar-los a realitzar aquesta mena d'actes per videotrucada, queLa investigació va iniciar-se ja fa un any, quan la mare d'una de les víctimes va denunciar-ho, fet que va permetre als cossos policials arribar al domicili del sospitós. Allà van trobar-higuardats a l'ordinador. A banda d'imatges de les menors, també apareixia el detingut fent actes sexuals davant la mainada.Fins ara s'han identificat, malgrat que els indicis estimen que podrien arribar fins a. L'agressor ja és a presó, després passar a disposició del jutjat de guàrdia d'Esplugues de Llobregat.

