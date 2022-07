Monitors de Rosa dels Vents al Pallars denuncien explotació laboral i tracte vexatori

"Desorganització i ritme frenètic"

Rosa dels Vents nega les acusacions

Un any més amb queixes

Diversos monitors de lleure dehan denunciat una possible vulneració dels drets fonamentals dels treballadors durant les colònies que l'empresa du a terme a l'Hotel Condes del Pallars de, al Pallars Sobirà. Així ho ha explicat auna de les monitores -que ha preferit romandre en l'anonimat- que relata que durant la setmana que van ser-hi, del 2 al 9 de juliol, van haver de treballar 24 hores al dia, tot i que per contracte s'estipula que el màxim són 37 hores i mitja setmanals., afirma, tot afegint que moltes de les nits havien de "dormir al passadís per vigilar als nens". A més, denuncia que tan sols tenien dues hores lliures, que a la pràctica, assegura, "només eren per menjar i poder dutxar-nos". Per altra banda, explica que les indicacions de l'equip de direcció eren contradictòries:Pel que fa a la, la monitora assegura que va ser "molt ràpida i sense coneixements". Un fet, alerta, que suposava "un perill per als nens, especialment a l'hora de realitzar activitats d'aventura, com el ràpel". En aquest sentit, lamenta que hi hai el ritme era "frenètic". Una situació, que segons aquest testimoni, va provocar que alguns infants estiguessin descontents i fins i tot dos d'ells haguessin de marxar per decisió dels pares.Per aquest motiu, continua, "vam decidir posar-ho de manifest en una reunió". La resposta per part de la direcció, però, i sempre segons la versió de la monitora, van ser. "Nosaltres només volíem ajudar a millorar la situació", assegura, "però a l'acabar els set diesperquè no havíem superat la setmana de prova".Davant d'aquest fet, la monitora creu que l'empresa ha actuat de manera improcedent. "Rosa dels Vents funciona per sancions, però s'han d'informar per escrit", explica. A més, continua, "les liquidacions s'han de pagar abans de mes, però". De fet, afirma, tot i assegurar-los que cobrarien 240 euros per setmana, al començar van dir que "cobrarien menys del que havien promès". Per tot plegat, tant ella com altres monitors afirmen quePer la seva banda, i contactada per aquest diari,nega les acusacions del grup de monitors, tot afirmant que els sap greu quede totes les persones que des de fa més de 45 anys treballen en el lleure infantil". Pel que fa als acomiadaments, l'empresa exposa que "hi ha un petit percentatge de monitors que no compleixen amb els requisits".Tanmateix, expliquen que tenen totes les persones donades d'alta, tal com marca el decret de Joventut.", exposa. Precisament, concreten, "". En relació amb els contractes dels monitors, l'empresa afirma que han fet "millores" i que ara treballen de manera digital. "Els fem fixes discontinus amb l'objectiu de que acabin treballant cada any amb nosaltres”.Des de Rosa dels Vents asseguren també que tots els monitors reben com a mínim dos dies de formació abans d’entrar a treballar. Finalment, expliquen que en total treballen amb més de, asseguren. En aquest sentit, declaren que “molts monitors, quan entren, es pensen que aquesta és una feina fàcil, però no és així; hi ha un component lúdic molt bonic, però no deixa de ser una feina. Nosaltres som professionals del lleure".No és la primera vegada que Rosa dels Vents és al punt de mira a causa de les queixes de monitors i pares. L'any passat, l'empresa va rebre acusacions deen diverses de les seves colònies, incloses les que es realitzen a l'Hotel Condes de Rialp.Diverses famílies van posar al crit al cel després que trascendís que. En aquella ocasió, Rosa dels Vents va emetre un comunicat on afirmava complir "amb tots els protocols de seguretat i de prevenció de la Covid-19".

