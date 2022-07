Els encausats d'ERC al Tribunal de Comptes demanen suspendre el procediment

Els membres d’encausats alper l'i per l'acció exterior de la Generalitat han presentat el seu escrit de defensa en la contestació a la demanda, després que lareformulessin els seus escrits d’acusació. La defensa dels encausats apel·la a la vulneració del dret fonamental a un jutge imparcial.En la contestació de la demanda, reivindiquen que el Tribunal de Comptes és un tribunal sense jutges, i on qui presenta la demanda també tria els jutges que han de dictar sentència. Per això, els afectats sol·liciten que se suspengui el procediment i es plantegi una qüestió de constitucionalitat alLa segona demanda de la defensa és que es declari prejudicialitat penal o es plantegi un conflicte de competències inhibitori alde Barcelona. La defensa manifesta que alguns dels fets i encausats al Tribunal de Comptes coincideixen plenament amb les persones i les accions que consten al sumari delsAixò, asseguren, afecta no només la determinació de l’autoria dels fets, sinó les quanties a determinar. Per aquest motiu, els republicans també consideren que cal suspendre el procediment fins que es resolguin les causes penals. Finalment, la contestació de la demanda sol·licita la completaEntre els encausats que han presentat aquesta defensa s’hi troben, i altres que foren alts càrrecs de la Generalitat:Per últim, en un comunicat els republicans celebren el "canvi de criteri de la Fiscalia, la qual s’ha posicionat a favor d’acceptar l’aval de l’impulsat pel, i retornar així a la organització els més de 2 milions d’euros dipositats per aquest concepte". Des d'ERC esperen que la magistrada instructora del cas confirmi aquesta posició d’aquí a pocs dies.

