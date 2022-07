Detinguda per conduir beguda amb una nena de quatre anys al cotxe

Agents dels, aquest passat dilluns a, unade 41 anys, com a presumpta autora dels, conduir sota els efectes de l’alcohol i negativa a fer les proves d’alcoholèmia.Els fets s'han produït, doncs, cap a les 11 del matí del dilluns, quan diversos conductors han alertat a través del 112 que un turisme circulava fent, en sentit Barcelona, i que podria portar un nadó a la part de darrere.Durant la recerca, la patrulla ha localitzat el vehicle aturat en una rotonda ubicada al PK 1171 de lai finalment ha estat aturada al punt quilomètric 4 de la TP-2039, al seu pas per Tarragona. En el moment de fer les primeres comprovacions, els agents han constatat que en el seient de la part posterior hi havia unafent servir un sistema de retenció infantil, envoltada d’ampolles d’alcohol i altres deixalles.A continuació, segons el relat policial, els agents han pogut confirmar que es tractava de la filla. La conductora, la qual presentavad’anar sota els efectes de begudes alcohòliques, ha acceptat inicialment fer-se la primera prova de detecció de tipus evidencial (ha donat una taxa d’1,80 mil·ligrams d’alcohol per litre d’aire expirat, quan el màxim permès és de 0,25). Una estona després, requerida per efectuar la segona prova de contrast, s’hi ha negat.Per tot això, ha estat detinguda i també s'ha immobilitzat el vehicle, mentre que la menor ha estat trasllada a dependències policials fins que un familiar se n'ha fet càrrec. La detinguda passarà en les properes hores a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.

