Tot Catalunya en alerta per risc d'incendi forestal

Elshan actualitzat el mapa de previsió de risc d'incendi a Catalunya aquest dimecres i, és a dir, d'un nivell alt. Són el Segrià, la Noguera, les Garrigues, Urgell, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Penedès, Alt Penedès, Anoia, Moianès, Segarra, Pallars Jussà, Alt Urgell, Solsonès, Bages, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Osona, Selva, Pla de l'Estany i Gironès.A més a més,, que, a excepció de les comarques de la Vall d'Aran i Pla d'Urgell, en les quals no hi ha risc, l'alerta se situa al nivell 1, de perill moderat. Com sempre en aquests casos, els cossos policials han demanat. De moment, d'acord amb el protocol, els agents han activat les fases d'alerta i prealerta previstes al Pla, per casos d'incendis forestals.El risc d'incendi coincideix amb l'prevista per aquesta setmana. Segons el servei, avui les temperatures poden arribar fins als 38 graus, especialment a les zones d'interior. És per això que els agents han activat els protocols i recomanen extremar les mesures de precaució.

