Trias obre la porta a ser el candidat de Junts a Barcelona: «Al setembre en parlarem»

. Amb aquestes paraules, pronunciades aquest dimecres al programa El Món a RAC1,ha fet entrar la cursa dea Barcelona en una nova dimensió. L'exalcalde, un dels noms que havia circulat com a alternativa després de l'adeu d'però que fins ara havia estat descartat, entra de ple en el debat intern, sobre el qual han planat -i planen- noms com el del conseller de Salut,, o bé el diputat, perfil de la màxima confiança de la presidenta del Parlament i de Junts,Què els ha dit Trias als seus companys de partit? "Heu de tenir clar que això no és una broma. Si voleu presentar-vos i fer una candidatura guanyadora, s'ha de fer una candidatura de debò, en la que tothom estigui d'acord i. L'esforç que ha de fer ara la gent és que el partit estigui fort, que hi hagi ordre i que els que manen s'entenguin i vagin bé", ha apuntat l'exalcalde, que va governar entre el 2011 i el 2015, any en què va perdre davant d'. En aquelles eleccions va ser decisiu l'impacte d'una informació falsa sobre un compte a l'estranger de Trias que ara torna a emergir davant la constatació de l'existència de les maniobres de l'Estat per frenar l'independentisme i també desprestigiar l'espai d'Quan l'exalcalde parla d'ordre es refereix a la situació interna del partit, que ha viscut turbulències des del seu naixement i ara ha fiat l'etapa posterior aa la convivència entre Borràs i el nou secretari general,. "Si em presento, no em presento per perdre. Això vol dir que les coses han d'anar d'una determinada manera. El primer problema que hi ha és que el partit ha de ser fort. Aquest cap de setmana prendran un conjunt de decisions importants, que és la configuració del partit. Ja és un bon element. Però s'han de fer les", ha remarcat Trias.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor