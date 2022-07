Confirmat el rècord de l'IPC: la inflació més alta dels últims 40 anys

Lamés alta dels últims 40 anys. Això és el que es reflecteix a l'(IPC), que ha pujat un 1,8% al juny en relació amb el mes de maig i ha disparat la seva taxa interanual un punt i mig mes, fins al 10,2%. Es tracta així del seu nivell més alt des d'abril de 1985, fa més de 37 anys, segons les dades confirmades aquest dimecres per l'(INE).D'aquesta manera, la inflació encadena dosen la seva taxa interanual després que a l'abril es moderés 1,5 punts de cop, fins al 8,3%. Després, al maig, va escalar fins al 8,7% i al juny ha superat els temuts dos dígits: 10,2%. La dada de juny supera en quatre desenes el pic que s'havia aconseguit al març, del 9,8%.Segons l', l'escalada de l'interanual fins al 10,2% i el consegüent creixement de la inflació es deu, principalment, a les pujades dels preus delsi dels. També ha influït el repunt dels preus dels hotels, cafès i restaurants, superior al del passat any.L'INE incorpora en les dades de l'IPC una estimació de la inflació subjacent -que no té en compte els aliments no elaborats ni productes energètics-, que va augmentar al juny sis dècimes, fins al 5,5%, el seu valor més alt des d'agost de 1993. D'aquesta manera, lase situa 4,7 punts per sota de la taxa de l'IPC general.Pel que fa a la, al juny es va registrar una taxa de l'1,8% respecte al maig, segons l'indicador avançat de l'IPC. Quant a l'Índex de Preus de Consum, el mes de juny es va produir una variació anual del 10%, un punt i mig per sobre en comparació amb el mes anterior., la taxa de variació anual de l'IPC es va disparar un punt i mig al juny i es va situar en el 9,7%, el màxim de la sèrie històrica, des del 2002, segons l'INE. Al maig, la inflació va ser del 8,2% i enguany s'ha situat fregant els dos dígits, impulsada per l'increment de preus en el(+19,3%), l', l', l'i els(+17,8%) i elsi les(+11%).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor