Junts acusa ERC d'«allunyar» la independència amb el suport a Sánchez

Esmena a la totalitat dei aen la represa del debat de política general que se celebra al. La portaveu de la formació a Madrid,, ha considerat que el suport dels republicans al govern espanyol només ha ervit per "anar allunyant la independència", i ha avisat que només participaran de la mesa de negociació en cas que el diàleg sigui "real". També ha indicat els insults, que ahir Gabriel Rufián va atribuir a la capacitat negociadora d'ERC a Madrid, no han servit "per a res" en clau de procés, i ha avisat que aniran "a per totes", parafrasejant la frase que va fer servir ahir Sánchez sobre la resposta a la crisi.Nogueras, sobre la invitació a la mesa de diàleg, ha fet aquest avís: "Junts només s'asseurà en unper defensar el veredicte de les urnes. El que no farà Junts és fer de socorrista de la taula, ni acceptar que en digui de què podem parlar i de què no". "No pot ser que parlin de retrobament quan vostès mateixos són acusació directa en casos judicials que ens afecten. I ho són al costat de Vox. Per això és impossible que d'una part del catalanisme es faci creure que són diferents", ha remarcat la portaveu de Junts. "Al final ha resultat que l'organització criminal no eren els, sinó aquells que han acusat els CDR de terrorisme. Rebuig a aquesta brossa i suport a les víctimes de la màfia espanyola", ha ressaltat Nogueras. "Mai blanquejarem ni donarem estabilitat a això. Vostè va repetir moltes vegades que anirà a per totes. Senyor Sánchez, nosaltres també anem a per totes. Visca Catalunya Lliure", ha conclòs."Els indults parcials i condicionats no han servit per res respecte del procés d'alliberament de la nostra nació. L'agenda catalana continua sent la mateixa de Mariano Rajoy: maltractament econòmic i promeses incomplertes", ha ressaltat Nogueras, que ha acusat Sánchez desobre Catalunya i obre el Sàhara, i li ha retret el Catalangate. "Vostè mateix es va comprometre a detenir el president, que és un electe i és un ciutadà lliure en 26 dels 27 estats membre de la Unió Europea", ha volgut resumir la portaveu de Junts, que ha retret en diverses ocasions el suport d'ERC a un govern espanyol que actua així."Donar-li estabilitat a vostè i a la mesa", ha apuntat Nogueras, que entregarà un dossier a Sánchez sobre el balanç del seu mandat. "Concluïm que Catalunya, amb el seu mandat, perd. Amb vostès, Catalunya sempre perd. S'han perdut competències i recursos", ha apuntat la dirigent de Junts a Madrid, que ha recordat que el pressupost de la Generalitat és de 30.000 milions i que els impostos que es paguen a Catalunya arriba als 52.000 euros. "Senyor Rufián,", ha apuntat Nogueras, que també li ha criticat al portaveu d'ERC que parlés del govern com a actor clau per "omplir neveres". "La gent ha d'omplir la seva pròpia nevera", ha remarcat.La cap de files de Junts a Madrid ha considerat "fàcil" dir que l'abonament deserà gratuït a Madrid, on els trens "funcionen", però no a Catalunya, on hi ha els vehicles "més vells" de tota Espanya. "Només servirà perquè els catalans continuïn arribant tard a la feina, però de manera gratuïta i només de setembre a desembre.", ha remarcat Nogueras, que ha vaticinat que després de les coses gratuïtes "vindran les retallades". És en aquest punt que ha criticat el preu de l'electricitat en comparació al salari mitjà de l'Estat.Després de Nogueras ha estat el torn de, cap de files del, que li ha retret a Sánchez que no parlés de Catalunya durant més de "deu segons" en la intervenció inicial. S'ha mostrat convençut de la viabilitat de la taula de diàleg, però li ha reclamat concrecions per fer-la avançar dos anys i mig després del seu naixement. També ha indicat que éssobre les mesures adoptades en matèria econòmica per pal·liar els efectes de la inflació, perquè poden tenir unen lloc de provocar conseqüències reals sobre l'augment dels preus.

